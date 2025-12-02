Teretni brod pod ruskom zastavom napadnut je blizu turske obale, posada nije povrijeđena, dok Kijev pojačava pritisak na rusku naftnu industriju u Crnom moru.

Izvor: Damien MEYER / AFP / Profimedia

Teretni brod pod ruskom zastavom, koji je prijavio prevoz suncokretovog ulja iz Rusije za Gruziju, javio je da je napadnut blizu turske obale, ali da nijedan od 13 članova posade nije povrijeđen, saopštila je danas turska Uprava za pomorstvo.

Brod MIDVOLGA-2 je naveo da je napadnut 130 kilometara od turske obale, ali nije tražio pomoć, već je nastavio ploviti prema turskoj luci Sinop, objavila je Uprava za pomorska pitanja na društvenoj mreži X. Uprava nije dala dodatne detalje, ali je kanal NTV prenio da je u napadu korišćen kamikaza-dron.

Na pitanje o incidentu, turski zvaničnik je rekao da su "neophodne informacije proslijeđene odgovarajućim stranama, uključujući i ukrajinske vlasti", ali nije dalje pojašnjavao.

Kijev pojačava pritisak na rusku naftnu industriju

Ukrajinski pomorski dronovi u petak su pogodili dva tankera u Crnom moru, na koja su Ukrajina i neki od njenih zapadnih saveznika uveli sankcije, dok su se kretali prema ruskoj luci gdje su trebali ukrcati naftu za izvoz, dok Kijev nastoji da poveća pritisak na ogromnu rusku naftnu industriju.

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan juče je izjavio da su napadi na komercijalne brodove u Crnom moru neprihvatljivi i uputio upozorenje "svim uključenim stranama". Turska, članica NATO-a, tokom rata je održavala dobre odnose i s Kijevom i s Moskvom. Pružila je vojnu pomoć Ukrajini, ali se odbila pridružiti zapadnim sankcijama protiv Moskve.

Ranije je organizovala tri kruga pregovora zaraćenih strana u Istanbulu, a više puta je ponudila da bude domaćin sastanka njihovih lidera. Ankara je takođe pozvala na osiguranje bezbjedne plovidbe u Crnom moru, gdje dijeli morske granice s Rusijom i Ukrajinom.