Ruski dronovi ponovo su preletjeli moldavski vazdušni prostor, treći put u devet dana, ugrožavajući civilne letove i izazivajući privremeno zatvaranje neba.
Moldavske vlasti saopštile su danas da su ruski dronovi ponovo ušli u vazdušni prostor te zemlje, predstavljajući ozbiljnu prijetnju bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. Ovo je već treći takav incident u samo devet dana.
Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Moldavije, identifikovana su dva ruska drona koja su preletjela preko teritorije zemlje, zbog čega je vazdušni prostor bio zatvoren sat i deset minuta, od 22.43 do 23.53. Nakon toga, dronovi su nastavili kretanje ka Ukrajini.
Vlasti su incident opisale kao "ozbiljnu prijetnju vazdušnoj bezbednosti" i "ilegalnu i opasnu aktivnost koja ugrožava civilne letove i živote ljudi".
Predsjednica Maja Sandu poručila je na platformi X:
"Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovo su povrijedili moldavski vazdušni prostor i primorali na njegovo privremeno zatvaranje. Oštro osuđujemo ove napade i stojimo uz Ukrajinu." Sandu snažno podržava približavanje Moldavije Evropskoj uniji i često optužuje Moskvu za pokušaje destabilizacije zemlje.
Incident se dogodio u trenutku masovnog ruskog napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, u kojem su poginule tri osobe, dok je gotovo 30 ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i skoro 600 dronova.
A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.— Maia Sandu (@sandumaiamd)November 29, 2025
On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine.
Moldavija je na slične upade dronova upozorila i 20. novembra, kao i ranije ove nedelje. Ruski ambasador Oleg Ozerov više puta je pozivan na razgovor u moldavsko Ministarstvo spoljnih poslova. Od izbora Maje Sandu 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za "neprijateljsko djelovanje" i podsticanje antiruskog raspoloženja.