Ruski dronovi ponovo su preletjeli moldavski vazdušni prostor, treći put u devet dana, ugrožavajući civilne letove i izazivajući privremeno zatvaranje neba.

Moldavske vlasti saopštile su danas da su ruski dronovi ponovo ušli u vazdušni prostor te zemlje, predstavljajući ozbiljnu prijetnju bezbjednosti vazdušnog saobraćaja. Ovo je već treći takav incident u samo devet dana.

Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova Moldavije, identifikovana su dva ruska drona koja su preletjela preko teritorije zemlje, zbog čega je vazdušni prostor bio zatvoren sat i deset minuta, od 22.43 do 23.53. Nakon toga, dronovi su nastavili kretanje ka Ukrajini.

Vlasti su incident opisale kao "ozbiljnu prijetnju vazdušnoj bezbednosti" i "ilegalnu i opasnu aktivnost koja ugrožava civilne letove i živote ljudi".

Predsjednica Maja Sandu poručila je na platformi X:

"Na putu da ubijaju civile, ruski dronovi ponovo su povrijedili moldavski vazdušni prostor i primorali na njegovo privremeno zatvaranje. Oštro osuđujemo ove napade i stojimo uz Ukrajinu." Sandu snažno podržava približavanje Moldavije Evropskoj uniji i često optužuje Moskvu za pokušaje destabilizacije zemlje.

Incident se dogodio u trenutku masovnog ruskog napada na Kijev i druge ukrajinske gradove, u kojem su poginule tri osobe, dok je gotovo 30 ranjeno. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija ispalila oko 36 raketa i skoro 600 dronova.

A brutal 10h attack on Ukraine. This is not the language of diplomacy, nor of a country claiming to negotiate peace.



On their way to kill civilians, Russian drones again violated Moldovan airspace, forcing its temporary closure. We condemn these attacks and stand with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd)November 29, 2025

Moldavija je na slične upade dronova upozorila i 20. novembra, kao i ranije ove nedelje. Ruski ambasador Oleg Ozerov više puta je pozivan na razgovor u moldavsko Ministarstvo spoljnih poslova. Od izbora Maje Sandu 2020. godine, Moskva optužuje Moldaviju za "neprijateljsko djelovanje" i podsticanje antiruskog raspoloženja.