Na društvenim mrežama šire se snimci eksplozije u Rostovu na Donu, gradu na jugu Rusije.

Prema prvim izvještajima, dio krova stambene zgrade navodno je pogodio dron, a eksplozija je oštetila nekoliko balkona na gornjim spratovima.

Lokalni guverner Jurij Šljusar objavio je na Telegramu da je u eksploziji povrijeđeno 13 osoba, od čega je dvoje u kritičnom stanju. U gradu je na snazi vazdušna uzbuna.

Kako navodi Šljusar, trinaest povrijeđenih uključuje i dvoje djece.

Prema njegovim riječima, sedmoro đenih dobilo je prvu pomoć i poslano je kući, dok je šest osoba ostalo u bolnici. Iz svojih je domova evakuisano 212 stanovnika, a za njih je oganizovan privremeni smještajni centar.

Službenik je naveo da su na deset višespratnica oštećeni prozori, balkoni i automobili, a na mjestu događaja rade detonatori. "Nakon što završe, kordon će biti uklonjen, a opštinska komisija će početi sa procjenom štete. Pomoć ćemo pružiti svim stradalima", dodao je Šljusar.

Gradonačelnik Rostova na Donu Aleksandar Skrjabin objavio je uvođenje vanrednog stanja na mjestu incidenta.

"U privremeni smještajni centar poslati su psiholozi radi pružanja psihološke pomoći. "Takođe sam poslao zamjenicu za socijalna pitanja, V. A. Černišovu, da posjeti žrtve u bolnici", napisao je na svom kanalu na Telegramu.

