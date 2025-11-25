Rumunija je saopštila da su borbeni avioni podignuti kako bi pratili ruske dronove koji su ugrozili teritoriju zemlje blizu granice sa Ukrajinom. Stanovnici tri okruga upozoreni su da potraže skloništa.

Rumunija je danas podigla borbene avione da prate ruske dronove koji su ugrozili njenu teritoriju blizu granice sa Ukrajinom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo Rumunije je navelo da je prvobitno podiglo dva njemačka lovca "jurofajter", koji su pratili dron u jugoistočnom okrugu Tulča prije nego što je ponovo ušao u Ukrajinu.

Rumunska vojska je kasnije podigla dva rumunska borbena aviona F-16 nakon što je radar pokazao drugo kršenje vazdušnog prostora u okrugu Galac, prenosi Rojters.

⚡ Did Russian drones just violate a NATO country’s border again?



Ukraine’s Air Force says one Russian UAV likely crossed into Romania — a NATO member. If confirmed, it would amount to an international incident.



Monitoring channels also report two Russian drones spotted over…pic.twitter.com/FhMLP9krTi — NEXTA (@nexta_tv)November 25, 2025

Avioni su pratili dron dok se kretao ka unutrašnjosti teritorije, prema okrugu Vranča, saopštilo je ministarstvo. Stanovnici sva tri rumunska okruga upozoreni su da potraže skloništa, navodi agenija.

Rumunija, članica EU i NATO, ima granicu sa Ukrajinom u dužini od 650 km, a dronovi i fragmenti oborenih letjelica su više puta ugrožavali njen vazdušni prostor i teritoriju tokom rusko-ukrajinskog sukoba.



