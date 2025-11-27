Ćerka priznala ubistvo majke u Sankt Peterburgu.

Izvor: YouTube/Printscreen/Jakub Białkowski

U Sankt Peterburgu u Ruskoj Federaciji ćerka (13) je priznala da je ubila svoju majku, piše "RTVI". Žena je pronađena sa ubodnom ranom na vratu u stanu u Ulici Kovalevske u Krasnogvardijskom okrugu.

Na društvenoj mreži "Telegram" pojavile su se fotografije iz stana sa mesta zločina. Na pomenutim slikama vide se rešetke na prozoru, polomljeni okviri i tragovi čađi.

Pojedini ruski mediji imaju informacije da je u stanu izbio i požar. Na "Telegram" profilu "Fontanke" objavljeno je da je navodno izbio požar u srijedu 26. novembra oko osam časova ujutru.

Navodno, djevojčica je nožem ubila svoju majku nakon čega je izazvala požar i pobjegla. Policiji je ispričala da je u stan upao nepoznati muškarac koji je ubio njenu majku i zapalio stan.

Istraga je utvrdila da je djevojčica slagala inspektore. U međuvremenu je priznala zločin, a motiv je, prema njenim riječima, konstantno vrijeđanje majke koja se, navodno, loše ophodila prema njoj.

Sumnja se da je djevojčica bila pod dejstvom narkotika u trenutku izvršenja zločina. Samo dvije nedelje pre ubistva majke, pobjegla je od kuće.