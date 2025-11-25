Ne zna se kada je snimak načinjen, niti se zna šta je bilo sa zarobljenim vojnicima

Izvor: Kurir/Printscreen X

Ukrajinski Telegram kanal Wararchive_UA objavio je snimak na kojem su ukrajinski vojnici zarobili nekoliko ruskih vojnika na istoku Ukrajine."

Na snimku se može vidjeti kako ukrajinski vojnici prvo vezuju trakom zarobljenike, zatim su uslijedili šamari jednom od njih, a onda i "postrojavanje".

Među njima se našao i jedan vojnik-stranac ili potencijalno naturalizovani Rus.

Ne navodi se šta je dalje bilo sa zarobljenim vojnicima.

Juče je osvanuo snimak i kako je američki dobrovoljac zarobio četvoricu ruskih vojnika.

Ukrajinski vojnici sa prve linije fronta su, takođe u ponedeljak, ocijenili je američki predlog mirovnog plana sramotan i da ga neće prihvatiti.