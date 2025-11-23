Japanska vlada je u petak odobrila ekonomski paket vredan 21,3 biliona jena odnosno 135 milijardi USD kako bi pomogla da se izbori sa rastućim javnim troškovima.

Izvor: Shawn.ccf/Shutterstock

Paket uključuje niz mjera usmjerenih na jačanje četvrte najveće ekonomije na svijetu usred zabrinutosti da će veće američke tarife naštetiti i preduzećima i prosječnim domaćinstvima, izvijestio je Kyodo News.

Kada se kombinuje sa potrošnjom lokalnih samouprava i korporativnog sektora, predviđa se da će prvi paket stimulacija pod Sanae Takaičijem, koji je stupio na dužnost premijera prije samo mjesec, dostići 272,3 milijarde USD, što je daleko više od 248,1 milijarde USD mjera iz prethodne godine, prenosi B92.

Administracija namjerava da poveća investicije u oblasti poput brodogradnje i vještačke inteligencije, koje se smatraju neophodnim za upravljanje krizama i nacionalnu bezbednost, pored kratkoročnih mjera za ublažavanje inflacije.

Takaiči je kazao da će te proračunate investicije podstaći dugoročni ekonomski prosperitet nacije.

Japanska ekonomija se prvi put smanjila u posljednjih šest kvartala ovog jula-septembra, a potrošnja potrošača se usporila zbog viših cijena.

Japanska vlada je u petak, prema izvještavanju Kyodo News-a, objavila da će uložiti 640 miliona USD u preduzeće za proizvodnju čipova Rapidus, u nastojanju da ojača svoju ekonomsku sigurnost uspostavljanjem domaćeg lanca snabdijevanja poluprovodnicima.

Rapidus je osnovan 2022. godine uz investicije osam velikih japanskih kompanija, uključujući Toyota Motor i Sony Group.