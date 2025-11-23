Volodimir Zelenski je ranije poručio da se njegova zemlja suočava sa teškim izazovom: kapitulacijom ili gubitkom najvećeg saveznika - Amerike.
Danas će u Ženevi biti održani mirovni pregovori o Ukrajini. Pregovorima će prisustvovati delegacije Amerike, Ukrajine, kao i pojedinih evropskih zemalja, a povodom sastanka se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
"Trenutno se u Švajcarskoj sastaju timovi koji će raditi na koracima za okončanje rata. Dobro je što je diplomatija oživljena i što razgovor može biti konstruktivan. Ukrajinski i američki timovi, kao i timovi naših evropskih partnera, su u bliskom kontaktu, i nadam se da će biti rezultata. Krvoproliće mora biti zaustavljeno i moramo osigurati da rat nikada ne bude ponovo pokrenut. Čekam rezultate današnjih razgovora i nadam se da će svi biti konstruktivni. Svi nam je potreban pozitivan ishod", poručio je Zelenski.
Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 23, 2025
Zelenski je ranije poručio da se njegova zemlja suočava sa teškim izazovom: kapitulacijom ili gubitkom najvećeg saveznika - Amerike.
Objava u kojoj navodi da krvoproliće mora da stane i da je pozitivan ishod neophodan navela je analitičare da se zapitaju da li je Zelenski blizu pristanka na američki mirovni plan ili njegovu revidiranu verziju.
Trampov plan od 28 tačaka
U planu sa 28 tačaka koji je objavio Gončarenko se navodi:
- Suverenitet Ukrajine biće potvrđen.
- Rusija, Ukrajina i Evropa će zaključiti sveobuhvatni sporazum o nenapadanju, a svi sporovi iz poslednjih 30 godina smatraće se riješenim.
- Rusija se obavezuje da neće vršiti invaziju na susjedne zemlje, a NATO se obavezuje da se neće dalje širiti.
- Sjedinjene Američke Države će djelovati kao posrednik u dijalogu između Rusije i NATO o pitanjima bezbjednosti i deeskalacije.
- Ukrajina će dobiti bezbjednosne garancije.
- Broj ukrajinskih oružanih snaga biće ograničen na 600.000.
- Ukrajina će u svoj Ustav ugraditi odbijanje da se pridruži NATO, a NATO će sličnu odredbu uključiti u svoja dokumenta.
- NATO neće rasporediti trupe u Ukrajini.
- Evropski borbeni avioni biće stacionirani u Poljskoj.
- Garancije SAD: Sjedinjene Američke Države će dobiti nadoknadu za pružanje garancija, koje će povući ako Ukrajina napadne Rusiju. Ako Rusija napadne Ukrajinu, sankcije će joj biti vraćene, a preispitaće se odluka o priznanju teritorija. Raketiranje Moskve ili Sankt Peterburga bez razloga lišiće Ukrajinu garancija.
- Ukrajina ima pravo na članstvo u EU i dobiće preferencijalni pristup evropskom tržištu.
- Plan za obnovu Ukrajine obuhvata: Fond za razvoj Ukrajine za investicije u tehnologiju i vještačku inteligenciju, zajedničku obnovu i rad gasne infrastrukture, rekonstrukciju oštećenih područja i gradova, razvoj infrastrukture i poseban paket Svetske banke.
- Rusija će biti reintegrisana u globalnu ekonomiju, a sankcije će biti ukidane po fazama. SAD i Rusija će potpisati dugoročni sporazum o ekonomskoj saradnji, a Rusija će biti pozvana da se ponovo pridruži G8.
- Zamrznuta imovina: 100 milijardi dolara ruskih sredstava biće iskorišćeno za obnovu Ukrajine, SAD će dobiti 50 odsto profita, a Evropa će dodati još 100 milijardi dolara.
- Preostala ruska zamrznuta sredstva biće usmjerena u američko-ruski investicioni fond i biće osnovana američko-ruska radna grupa za poštovanje sporazuma.
- Rusija će ojačati svoju politiku nenapadanja prema Evropi i Ukrajini.
- Sjedinjene Američke Države i Rusija će produžiti sporazume o kontroli nuklearnog naoružanja, uključujući START I.
- Ukrajina potvrđuje svoj status države bez nuklearnog oružja.
- Nuklearna elektrana Zaporožje će nastaviti sa radom pod nadzorom MAAE, s tim što će proizvodnja biti podijeljena 50:50 između Rusije i Ukrajine.
- Obe zemlje će sprovesti programe tolerancije: Ukrajina će usvojiti norme EU o zaštiti manjina, obije strane će ukinuti diskriminatorne mjere, a nacistička ideologija će biti zabranjena.
- Teritorije: Krim, Donjeck i Lugansk biće de fakto priznati kao ruski, a priznaće ih i Sjedinjene Američke Države. U Hersonu i Zaporožju front se zamrzava duž linije kontakta. Rusija se odriče drugih teritorija van tih pet regiona. Ukrajina povlači svoje snage iz djela Donjecke oblasti i ta teritorija će postati demilitarizovana tampon zona.
- Ni Ukrajina ni Ruska Federacija neće mijenjati teritorijalne sporazume silom.
- Rusija neće ometati korišćenje Dnjepra i izvoz žita preko Crnog mora.
- Humanitarni dio: Razmjena svih za sve, povratak civilnih pritvorenika i djece, program ponovnog spajanja porodica, mjere pomoći žrtvama sukoba.
- Ukrajina će održati izbore za 100 dana.
- Sve strane će dobiti amnestiju i odreći se budućih potraživanja.
- Sporazum će biti pravno obavezujući, a nadgledaće ga Mirovni savjet na čelu sa Donaldom Trampom.
- Nakon potpisivanja sporazuma, prekid vatre će odmah stupiti na snagu.