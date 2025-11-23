Volodimir Zelenski je ranije poručio da se njegova zemlja suočava sa teškim izazovom: kapitulacijom ili gubitkom najvećeg saveznika - Amerike.

Danas će u Ženevi biti održani mirovni pregovori o Ukrajini. Pregovorima će prisustvovati delegacije Amerike, Ukrajine, kao i pojedinih evropskih zemalja, a povodom sastanka se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Trenutno se u Švajcarskoj sastaju timovi koji će raditi na koracima za okončanje rata. Dobro je što je diplomatija oživljena i što razgovor može biti konstruktivan. Ukrajinski i američki timovi, kao i timovi naših evropskih partnera, su u bliskom kontaktu, i nadam se da će biti rezultata. Krvoproliće mora biti zaustavljeno i moramo osigurati da rat nikada ne bude ponovo pokrenut. Čekam rezultate današnjih razgovora i nadam se da će svi biti konstruktivni. Svi nam je potreban pozitivan ishod", poručio je Zelenski.

Currently, the teams that will be working on the steps to end the war are meeting in Switzerland. It is good that diplomacy has been reinvigorated and that the conversation can be constructive. The Ukrainian and American teams, as well as the teams of our European partners, are… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)November 23, 2025

Objava u kojoj navodi da krvoproliće mora da stane i da je pozitivan ishod neophodan navela je analitičare da se zapitaju da li je Zelenski blizu pristanka na američki mirovni plan ili njegovu revidiranu verziju.

Trampov plan od 28 tačaka

U planu sa 28 tačaka koji je objavio Gončarenko se navodi: