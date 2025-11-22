Osumnjičeni Lorens Rid (50) suočava se sa saveznom optužbom za terorizam zbog potpuno nasumičnog i izuzetno brutalnog napada koji se dogodio u ponedjeljak uveče na liniji Čikago L-voz.

Izvor: chicago PD

Trenutak napada – žrtvu zapalio pred putnicima

Sigurnosne kamere prikazuju muškarca, za koga se vjeruje da je Rid, kako nasumično bira žrtvu, prilazi joj s leđa i poliva je benzinom po glavi. Žena, koja je "samo sjedila i nije remetila nikoga", pokušala je da ga odbije i pobjegne, ali ju je napadač pratio, zapalio praznu bocu i potom nju zapalio.

Žrtva je zadobila opekotine trećeg stepena po čitavom tijelu. Prema riječima američkog tužioca Endrua Butrosa, čak i dok je bila na podu i pokušavala da ugasi vatru kotrljanjem, niko joj nije pritekao u pomoć dok nije uspjela da se izvuče iz voza na peron.

Prema krivičnoj prijavi, bila je "gotovo potpuno zahvaćena plamenom" i "još uvijek je gorjela" kada je izašla iz voza.

Foto: Chicago PD.

Policija našla ostatke benzina i spaljenu odjeću

Policija je oko 21:25 sati stigla na stanicu, gdje je pronašla ženu kako leži na leđima sa teškim opekotinama po licu i tijelu. Na licu mjesta pronađena je djelimično istopljena boca, upaljač i ostatak zapaljive tečnosti, kao i spaljeni dijelovi njene odjeće.

Napadač je zatim mirno napustio vagon i otišao. Rid je uhvaćen u utorak, u istoj odjeći koju je nosio tokom napada, i navodno je imao opekotine na desnoj ruci. Tokom hapšenja, kamere su snimile Rida kako uzvikuje "gori ku*ko" i "izgori živa".



Optužen za terorizam – moguća doživotna kazna

Rid je optužen za teroristički napad i nasilje u javnom prevozu, za šta mu prijeti doživotna robija. Tokom pojavljivanja u sudu, više puta je rekao: "Izjašnjavam se krivim", odbio pravnu pomoć i upućen je na psihijatrijsku procjenu poslije neobičnih ispada, uključujući i pjevanje u sudnici.



Dug kriminalni dosije

Rid ima kriminalnu istoriju dugu decenijama, više od 48 hapšenja od 1993. godine, uključujući devet teških krivičnih djela. Međutim, služio je samo dvije godine zbog prekršaja vezanih za drogu i 30 dana zbog vožnje sa suspendovanom dozvolom.

U avgustu je optužen za nanošenje teških tjelesnih povreda nakon napada na socijalnu radnicu u bolnici, ali je pušten uz elektronski nadzor. Zvaničnici ističu da "nije smio da bude na ulici" s obzirom na sve prethodne nasilne incidente.

Izjava porodice žrtve

Porodica žrtve zahvalila se svima na molitvama i podršci, i izrazila zahvalnost medicinskom timu u bolnici Strodžer. Zatražili su privatnost jer su sada fokusirani na oporavak svoje kćerke.

Sličan napad ranije ove godine

Napad jezivo podsjeća na ubistvo 23-godišnje Irine Zarutske, ukrajinske izbjeglice koju je ranije ove godine nasumično izbo napadač u vozu u Šarlotu.

