Izvor: Kurir

Bivši britanski poslanik u Evropskom parlamentu i bivši čelnik populističke stranke Reform UK, Nejtan Gil, osuđen je danas na deset i po godina zatvora nakon što je priznao da je primio mit kako bi držao proruske govore.

Gill je u septembru priznao krivicu nakon što je protiv njega podignuta optužnica od osam tačaka zbog mita koje je tokom 2018. i 2019. godine primao od proruskih ukrajinskih političara.

Reform UK, koji trenutno uživa veliku prednost u predizbornim anketama, rekao je da su Gilovi postupci bili “vrijedni prijekora, izdajnički i neoprostivi”, prenosi Hina.

Vladajuća Laburistička stranka je pozvala šefa reformista Najdžela Faraža da sprovede istragu kako bi se utvrdilo da nema drugih proruskih veza u stranci.

Tužioci su rekli da je Gil zaustavljen na putu prema Rusiji 2021.godine, te da je policija pronašla dokaze na njegovom mobilnom telefonu da je primao novac u zamjenu za medijske nastupe, proruske govore i predlaganje rasprava u Evropskom parlamentu.