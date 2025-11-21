Evropa radi na novom predlogu plana za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Kako saznaje britanska agencija "Rojters", Evropa priprema odgovor na novi američki plan za kraj rata u Ukrajini, prenosi "Skaj Njuz". Velika Britanija, Francuska i Nemačka kontriraju planu američkog predsjednika Donalda Trampa koji je dao ultimatum Ukrajini do Dana zahvalnosti.

Prema daljim saznanjima "Rojtersa", još nekoliko evropskih zemalja bi trebalo da se priključi ovoj inicijativi Britanaca, Francuza i Njemaca. Riječ je o kontra predlogu zbog "spornih tačaka" u američkom planu od 28 tačaka o kojim je danas govorio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kada je naveo da "Ukrajina mora da bira između Amerike i dostojanstva".

Šta podrazumijeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi djelove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svijetu.

Međutim, prema pisanju “Fajnenšel Tajmsa”, Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio “Axios”, novi američki plan podrazumijeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.