Putin je poručio da je "odličnog zdravlja" nakon noći provedene u bolnici, ali nova epizoda ponovo je podstakla dugogodišnje spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se javnosti nakon što je nedavno proveo noć u bolnici, poručivši da je odličnog zdravlja. Tokom obilaska jedne izložbe u Moskvi potvrdio je da je bio na ljekarskom pregledu koji je uključivao i noćenje u bolnici, piše *Sloboden pečat*.

"Hvala Bogu, sve je bilo u redu", dodao je Putin. Pojasnio je da je riječ o dvodnevnim pregledima, u bolnicu je primljen jednog popodneva, a otpušten je narednog dana. Ova epizoda, međutim, samo je poslednja u nizu onih koje podstiču dugogodišnja nagađanja o zdravstvenom stanju ruskog lidera.

Sumnje ne prestaju

U novembru prošle godine, tokom njegovog boravka u Astani u Kazahstanu, pažnju su privukli neobični, trzavi pokreti njegovih nogu. Dok je govorio na konferenciji za novinare, čvrsto se držao za govornicu, dok su mu se noge naizgled nekontrolisano trzale.

Komentarišući snimak za "Daily Express", dr Bob Berookhim, urolog iz Njujorka, rekao je da bi takvi pokreti mogli ukazivati na nekoliko stanja, uključujući Parkinsonovu bolest i druga neurološka oboljenja. Prije incidenta s nogama, Putin je viđen kako u više navrata trlja i češe lice i vrat tokom nastupa u mačevalačkom centru u Ufi. Slično ponašanje zabilježeno je i dan ranije u Moskvi. Poslednjih godina takođe je u nekoliko navrata primijećeno da ima izrazito natečene crte lica, prenosi "Daily Express".

Neki ljekari nagađali su da bi uzrok mogla biti alergija, infekcija sinusa ili zuba, dok su drugi sugerisali da prima injekcije botoksa.

Osjetljivi podaci

Teorija da Putina liječe onkološki stručnjaci uglavnom potiče iz izvještaja ruske istraživačke agencije Proekt iz 2022. godine. Oni su proučavali putovanja ruskog predsjednika u njegovu rezidenciju u Sočiju.

Upoređujući datume s hotelskim rezervacijama u blizini, Proekt je izvijestio da je onkološki hirurg specijalizovan za rak štitaste žlijezde posjetio bolnicu 35 puta i tamo proveo 166 dana. Dva specijalista za uho, grlo i nos bila su tamo još češće. Kremlj je taj izvještaj odbacio kao "fikciju i neistinu".

Iste godine pojavila se i neprovjerena snimka navodno ruskog oligarha, tajno snimljenog kako govori da je Putin "veoma bolestan od raka krvi".

U februaru 2022. tadašnji američki senator Marko Rubio, jedan od osam članova Kongresa s pristupom najosjetljivijim obavještajnim podacima, dao je naslutiti da s Putinom nešto nije u redu.

Nedavno su se proširile i tvrdnje da je Putin poslao dvojnika u posjetu bojišnici u Kurskoj oblasti. Fotografije s tog događaja prikazivale su osobu znatno mršaviju u tijelu i licu. Osim toga, koristio je rukom pisane bilješke, za razliku od Putinovih uobičajenih štampanih, a i font je bio manji od predsjednikovog uobičajenog.

Japanski stručnjaci za vještačku inteligenciju čak tvrde da postoje dva redovna dvojnika koja Putin koristi.