Rukovanje Vladimira Putina sa mladom stručnjakinjom izazvalo je spekulacije o njegovom zdravlju zbog natečenih vena i neobičnog stezanja šake primijećenih na snimku susreta.

Izvor: x.com/DailyMail

Rukovanje Vladimira Putina i jedne zdravstvene stručnjakinje izazvalo je raspravu o njegovom zdravstvenom stanju, nakon što su brojni posmatrači primijetili natekle vene na njegovim rukama i neobično stezanje šake, piše Daily Mail.

Ruski predsjednik sastao se sa Jekaterinom Leščinskom, 22-godišnjom predsjednicom pokreta "Zdravi domovinac", kako bi razgovarali o mogućoj zabrani prodaje e-cigareta u Rusiji, kada su na njegovim rukama uočeni neobični tragovi.

Putin's handshake with health expert sparks concern.pic.twitter.com/MTpzZzW698 — Daily Mail (@DailyMail)November 10, 2025

U trenutku kada je pružio ruku mladoj ženi, na njegovoj desnoj ruci bile su vidljive natečene vene, izražene tetive i tanka, izborana koža. Na snimku susreta vidi se i kako ruski vođa nervozno pomijera prste i steže šaku ispod rukava sakoa.

Nakon što se snimak proširio društvenim mrežama i, prije svega, poljskim medijima, ukrajinski izvori sugerisali su da je ruski diktator u tom trenutku mogao trpeti znatne bolove.

(MONDO/Jutarnji)