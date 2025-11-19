Američki naftni giganti Exxon Mobil i Chevron proučavaju opcije za kupovinu djelova međunarodne imovine sankcionisanog ruskog Lukoila, uključujući naftna polja u Kazahstanu i Irak.

Američki naftni gigant Exxon Mobil (XOM.N) pridružio se rivalskoj kompaniji Chevron Corp (CVX.N) u razmatranju opcija za kupovinu djelova međunarodne imovine sankcionisanog ruskog naftnog giganta Lukoil, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Exxon razmatra opcije za Lukoilovu imovinu u Kazahstanu, gdje i američka i ruska firma imaju udjele u poljima Karačaganak i Tengiz, naveli su izvori. Chevron, još jedan partner u ovim sredstvima, takođe proučava opcije za njihovu kupovinu, izvijestio je Rojters.

Exxon bi takođe mogao da razmotri potencijalnu ponudu za polje Zapadna Kurna 2 u Iraku, kojim upravlja Lukoil i koje je najvrednija imovina ruske firme, rekla su dva izvora. Američka kompanija je dugo bila operater susjednog projekta Zapadna Kurna 1 prije nego što se povukla prošle godine.

Exxon je odbio da komentariše

Lista potencijalnih ponuđača za Lukoilovu globalnu imovinu raste otkako je američko Ministarstvo finansija u petak dalo odobrenje kompanijama da započnu pregovore sa Lukoilom. Ovo ovlašćenje traje do 13. decembra. Blumberg je ranije u utorak izvijestio o interesovanju Exxona i Nacionalne naftne kompanije Abu Dabija za Lukoilovu imovinu.

Američka privatna investiciona kompanija Carlyle je među onima koji istražuju opcije za kupovinu Lukoilove inostrane imovine, rekli su izvori za Rojters prošle nedelje.

Lukoil ima tri rafinerije u Evropi, udele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku, Meksiku, Gani, Egiptu i Nigeriji, i stotine maloprodajnih benzinskih stanica širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Države. Inostrana imovina kompanije učestvuje sa oko 0,5% u globalnoj proizvodnji nafte, na osnovu podataka iz 2024. godine.

