Kremlj je odgovorio na optužbe Varvaše da su odgovorni za eksploziju na pruzi.

Izvor: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Nakon eksplozije na pruzi u Poljskoj koja vodi ka Ukrajini, Varšava se oglasila i optužila Rusku Federaciju da stoji iza "akcije sabotaže". Sada se oglasio Kremlj, prenosi britanski list "Gardijan".

"Rusija je optužena za sve manifestacije hibridnog i direktnog rata. U Poljskoj se svi utrkuju da budu ispred evropske lokomotive. Tamo cvjeta rusofobija", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Da podsjetimo, dignut je u vazduh dio pruge Varšava - Lublin u ponedeljak 17. novembra. Premijer Poljske Donald Tusk je ranije naveo da su identifikovane dvije osumnjičene osobe, poreklom iz Ukrajine, koje su htjele da izazovu sudar vozova i da su sarađivale su ruskom obavještajnom službom.

Pogledajte fotografije sa mjesta eksplozije na pruzi Varšava Lublin

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestonicu sa gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i sajber napada u Poljskoj i drugim evropskim zemljama. Poljska vlada je u utorak ujutru održala vanredni sastanak Saveta za nacionalnu bezbijednost kako bi razmotrila incident, kojem su prisustvovali vojni komandanti, šefovi obavještajnih agencija i predstavnik predsjednika.