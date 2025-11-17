Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da kupuje 100 borbenih aviona "Rafal" od francuskog predsjednika Emanuela Makrona.

Izvor: Jonathan NACKSTRAND / AFP / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i francuski predsjednik Emanuel Makron potpisali su danas deklaraciju o namjeri saradnje u odbrambenom sektoru, a Kijev je naručio napredne avione "Rafal".

Zelenski je za informativni kanal TF1-LCI potvrdio da Ukrajina namjerava da kupi 100 borbenih aviona "Rafal" koje proizvodi francuska kompanija Daso. Riječ je o avionima generacije 4,5, koji se smatraju jednim od najnaprednijih evropskih borbenih aviona.

Zelenski pregledao francusko naoružanje

Zelenski je danas sletio u vazduhoplovnu bazu u blizini Pariza, gdje ga je Makron dočekao prije ceremonije potpisivanja. Tokom posjete vazduhoplovnoj bazi Vilakuble, Zelenski je pregledao napredno francusko naoružanje, uključujući avione "Rafal" i sistem protivvazdušne odbrane SAMP/T.

Makronov kabinet je prošle nedelje saopštio da će dvojica lidera razgovarati o bilateralnoj saradnji u "energetskom, ekonomskom i odbrambenom području", kao i o napretku u pripremi bezbjednosnih garancija za Ukrajinu u okviru "Koalicije voljnih", prenosi Index.

Pozivajući se na anonimne izvore, Rojters je ranije objavio da se očekuje da će Zelenski i Makron potpisati sporazume o protivvazdušnoj odbrani, projektilima i desetogodišnji sporazum o strateškom vazduhoplovstvu kojim bi se označila isporuka ovih aviona.

Turneja sa evropskim saveznicima

Pariz je ključni saveznik Ukrajine od izbijanja potpune invazije 2022. godine i Ukrajincima je slao borbene avione Mirage 2000, artiljeriju, projektile dugog dometa SCALP i još mnogo toga.

Zelenskijevo putovanje dio je turneje među evropskim saveznicima dok nastoji da ojača podršku Kijevu suočenom s nadolazećom zimom i ruskim napadima na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu.

Ukrajinski predsjednik posjetio je juče Grčku, gdje je postignut sporazum o novoj ruti za snabdijevanje gasom. Očekuje se da će Zelenski sjutra posjetiti i Španiju radi razgovora o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane.