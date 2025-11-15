Snažne eksplozije odjeknule su u Damasku, gdje se urušio dio zgrade. Vlasti navode da je riječ o raketnom napadu, a jedna žena je lakše povređena.

Izvor: x/printscreen/@sahouraxo

Snažne eksplozije čule su se danas u sirijskom glavnom gradu Damasku, prenela je državna agencija SANA.

Očevici su za agenciju dpa rekli da su se čule tri eksplozije. Navodno se urušio dio zgrade u kvartu Mezzeh, a snage bezbjednosti ogradile su područje. Pozivajući se na vojnog portparola, SANA je saopštila da je riječ o napadu izvedenom raketama ispaljenim sa mobilne lansirne platforme.

Još nije poznato ko stoji iza napada, dok vlasti rade na rasvjetljavanju pozadine događaja. Jedna žena je lakše povređena.

Asad prije skoro godinu dana pobjegao u Rusiju

Do eksplozija dolazi u trenutku kada nova sirijska administracija pokušava da pojača bezbednost širom zemlje nakon svrgavanja Bašara al-Asada u decembru prošle godine.

Asad je pobegao u Rusiju, što je označilo kraj 61 godinu duge vladavine stranke Baas. Privremena administracija na čelu sa bivšim džihadistom Ahmadom al-Šarom preuzela je vlast u januaru.