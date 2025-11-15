Više od 20.000 stanovnika Nirnberga moralo je hitno da napusti svoje domove nakon što je tokom građevinskih radova otkrivena neeksplodirana američka avionska bomba iz Drugog svetskog rata.

Izvor: Espreso.rs/Aleksandra Čolić

Za više od 20.000 ljudi naređena je evakuacija iz njemačkog grada Nirnberga zbog otkrića američke bombe iz Drugog svjetskog rata, saopštila je gradska administracija.

Neeksplodirana američka avionska bomba, težine 450 kilograma, otkrivena je tokom građevinskih radova u oblasti Grosrojt u Nirnbergu.

Na lice mjesta su upućene službe za vanredne situacije, uključujući vatrogasnu službu, spasilačke službe, policiju i Saveznu agenciju za tehničku pomoć, kao i stručnjaci za deaktiviranje bombi, prenijeli su njemački mediji.

Kako je istakla gradska administracija Nirnberga, ovo je najveća evakuacija u gradu zbog otkrića bombe iz Drugog svjetskog rata.