Dvogodišnji dječak u tragično je preminuo nakon što mu se traka dukserice zakačila za granu drveta u dvorištu vrtića, dok su se mališani igrali na livadi.
Dvogodišnji dječak Leonardo R. tragično je preminuo jutros u dvorištu vrtića u gradu Soči u pokrajini Areko u Italiji.
Umro je igrajući se, a prema prvim informacijama, dječaka je zadavila traka njegove dukserice koja se zakačila za granu drveta, na travnjaku vrtića.
Ugušila ga traka od dukserice
Strašna nesreća dogodila se između 11 i podneva. Bio je sunčan dan, a mališani su izvedeni iz vrtića da se igraju na livadi. I, vjerovatno dok su trčali, dječakova dukserica se zakačila za granu, stežući mu grlo i ostavljajući ga bez daha.
Samo nekoliko sekundi bilo je dovoljno da se dogodi tragdeija. Vaspitači su požurili na lice mjesta i obavijestili 118, koji je poslao hitnu pomoć. Spasioci su očajnički pokušavali da ožive dijete više od sat vremena.
U međuvremenu, centar za hitnu medicinsku pomoć je takođe preusmjerio jedan od regionalnih spasilačkih helikoptera Pegaso ka Sočiju. Nije bilo ni vremena da se spusti, jer su ljekari do tada proglasili dijete mrtvim.
Porodica očajna
Kako prenose mediji, na lice mjesta odmah su dojurili roditelji dječaka i njegova ostala rodbina, koji su kroz suze pokušavali da prihvate tužnu vijest koja im je tog jutra stigla.
Roditelji djeteta žive i rade u selu, kao i njegovi baba i deda. Iznenadio ih je telefonski poziv iz škole dok su obavljali svoje uobičajene aktivnosti. Ostalo je priča o njihovom očaju, očaju nekoga ko je ujutru odveo sina u vrtić, a zatim ga nikada nije vidio da se vraća.
Karabinjeri su blokirali mjesto tragedije i istrage za utvrđivanje tačne dinamike nesreće su još uvjek u toku; sve rekonstrukcije su trenutno nezvanične.