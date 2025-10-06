Rotvajleri su ubili dvogodišnjeg dječaka.

Dvogodišnjeg dječaka Kajmira Džonsa ubili su rotvajleri njegove dadilje Stejsi Viler Kob (48) kada je ona otišla da spava i ostavila ga samog bez nadzora u Džordžiji u Sjedinjenim Američkim Državama, piše "Dejli Mejl". Kob je odmah uhapšena zbog smrti dečaka.

Protiv nje su podignute optužnice za ubistvo drugog stepena i okrutnost prema djeci drugog stepena. Policija, vatrogasci i Hitna pomoć Južne Džordžije reagovali su na prijavu napada pasa.

"Ovo je užasan i tragičan događaj koji nikada nije smeo da se dogodi, ali zbog nemara ove počiniteljke, jedna majka je tragično izgubila dijete", izjavila je Lesli Manahan, šefica Policije Valdoste.

Policija, vatrogasci i Hitna pomoć su zatekli tjielo dječaka u dvorištu neregistrovanog vrtića koji je vodila uhapšena Kob. On je nasmrt izujedan od njenih rotvajlera.

Kobnog jutra je majka Džonsa ostavila sina u vrtiću. Kob je trebalo da pazi na njega, ali je otišla da odmori dva sata i rotvajleri su napali dječaka koji je izašao u dvorište dok je bio bez nadzora i otvorio je kavez u kom su bili psi.