Rusi: ‘Ukrajinski i britanski obavještajci htjeli su ukrasti naš MiG-31, naoružan Kinžalom. Pilotu su nudili 3 milijona dolara‘

Izvor: YouTube/screenshot/ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Ruska federalna služba bezbijednosti (FSB) saopštila je da je spriječila zavjeru ukrajinskih i britanskih obavještajaca da nagovore ruske pilote na krađu aviona MiG-31 naoružanog hipersoničnom raketom Kinžal za 3 miliona dolara, objavili su državni mediji u utorak.

Novinska agencija RIA, citirajući FSB, navodi da je oteti avion trebalo da bude preusmjeren ka vazduhoplovnoj bazi NATO- a u rumunskom gradu Konstanci, gdje bi ga mogla oboriti protivvazdušna odbrana, navela je agencija.

FSB, glavni naslednik KGB-a iz sovjetskog doba, kaže da su Ukrajina i Velika Britanija planirale veliku "provokaciju" koristeći oteti avion i da je ukrajinska vojna obavještajna služba pokušala da navede ruske pilote da ukradu avion za 3 miliona dolara. "Preduzete mjere spriječile su planove ukrajinskih i britanskih obavještajnih službi za veliku provokaciju", citirala je RIA zvaničnike FSB-a.

Rusija smatra Britaniju svojim glavnim neprijateljem

Državna televizija je emitovala fotografije poruka i snimak čovjeka koji je, kako su rekli, radio za ukrajinske i britanske službe i ponudio 3 miliona dolara ruskom pilotu da odleti MiG-om u Evropu, a da je pilotu ponuđeno i državljanstvo. Ruski Kinžal je balistička raketa lansirana iz vazduha koju Moskva naziva hipersoničnom, sposobna za velike brzine i manevrisanje putanjama leta kako bi otežala praćenje i presrijetanje protivvazdušne odbrane.

Rusija dugo smatra Britaniju svojim glavnim neprijateljem. Moskva optužuje London za podsticanje rata u Ukrajini, a britanske obavještajne službe za pomoć Ukrajini da pokrene niz operacija duboko na ruskoj teritoriji.

Britanija smatra rusku invaziju na Ukrajinu imperijalnom otimačinom zemlje. London je više puta upozoravao da ruske obavještajne službe pokušavaju da posiju haos širom Britanije i Evrope kako bi potkopale demokratiju.