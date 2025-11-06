Gopičand Hinduđa, kopredsedavajući porodičnog konglomerata Hinduđa i najbogatiji Britanac po kolektivnom bogatstvu porodice, preminuo je u 85. godini u Londonu nakon duge bolesti.

Izvor: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Milijarder i glava najbogatije britanske porodice, Gopičand Hinduđa (Gopichand Hinduja), preminuo je u 85. godini života. Hinduđa je preminuo u utorak u Londonu nakon duge bolesti, potvrdio je portparol.

Porodica Hinduđa, iako malo poznata široj javnosti, ove godine se našla na vrhu liste najbogatijih prema "Sunday Timesu" sa kolektivnim neto bogatstvom od 35,3 milijarde funti, zahvaljujući razgranatim poslovima u bankarstvu, nafti, nekretninama i zabavi.

Porodični biznis

Hinduđa, poznat pod nadimkom "GP", bio je kopredsjedavajući porodičnog konglomerata zajedno sa starijim bratom Sriječandom, koji je preminuo 2023. godine.

Braća su se preselila iz Indije u London tokom 1970-ih, gdje su nastavila da razvijaju grupu Hinduđa, koja danas zapošljava više od 150.000 ljudi širom svijeta.

Velike akvizicije

Porodično carstvo proširilo se kroz veliki broj akvizicija, među kojima se posebno ističe kupovina kompanije Ašok Lejland 1987. godine, koja je uključivala djelove ugašene britanske automobilske kompanije Britiš Lejland. Grupa je takođe kupila Gulf Oil od američke naftne kompanije Ševron tokom 1980-ih.

Kontroverze

Gopičand Hinduđa je bio upleten u kontroverzu 2001. godine, kada je otkriveno da je pisao Petru Mendelsonu, tadašnjem ministru u britanskoj vladi, u vezi sa dobijanjem britanskog pasoša za svog brata Prakaša.

Braća su takođe donirala milion funti preko svoje dobrotvorne fondacije projektu Milenijumski Doms u Londonu, koji je Mendelson tada nadgledao.

Poreklo porodice

Njihov pokojni otac, Parmanand Hinduđa, započeo je trgovinu tepihom, čajem i začinima još 1914. godine, u dijelu tadašnje Britanske Indije, današnjeg Pakistana. Kasnije je posao preselio u Iran, gdje je porodica dodatno ojačala svoj biznis.

Luksuzna imovina

Dom porodice u Londonu nalazi se u vili iz 18. vijeka na Karlton Haus Terasu, s pogledom na park Sent Džejms i nedaleko od Bakingemske palate. Njihov portfolio nekretnina uključuje i istorijsku zgradu Starog ratne kancelarije u Vajtholu, koju su pretvorili u luksuzni stambeno-hotelski kompleks.