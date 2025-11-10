Najmlađi sin Moamera Gadafija, Hanibal, pušten je na slobodu u Libanu nakon gotovo decenije pritvora zbog sumnje da zna detalje o nestanku šiitskog sveštenika.

Izvor: Profimedia

Najmlađi sin pokojnog libijskog vođe Moamera Gadafija, Hanibal Gadafi, u ponedeljak je pušten na slobodu nakon gotovo decenije pritvora zbog nestanka šiitskog muslimanskog sveštenika, izvijestila je libanska nacionalna novinska agencija. Hanibala Gadafija su 2015. oteli militanti u Siriji, gdje je živio u egzilu sa suprugom i djecom nakon što mu je otac ubijen u ustanku koji je izbio u Libiji 2011. godine.

Optužen za nestanak sveštenika iz 1978.

Libanske vlasti su ga iste godine pritvorile i optužile za prikrivanje informacija o sudbini imama Muse al-Sadra, šiitskog muslimanskog vođe koji je nestao sa svojim saputnicima tokom putovanja u Libiju 1978. godine. Hanibal je tada imao samo dvije godine i nije obavljao nikakvu visoku dužnost u Libiji kao odrasla osoba.

Organizacije za ljudska prava osudile su okolnosti njegovog pritvora, nazivajući optužbe lažnim. Hanibal je 2023. godine započeo štrajk glađu u znak protesta, a njegovo zdravlje se kasnije pogoršalo, što je zahtijevalo hospitalizaciju.

Odluka suda

Prošlog mjeseca libansko pravosuđe naložilo je njegovo oslobađanje i odredilo jamčevinu od 11 miliona dolara. Njegovi advokati su uložili žalbu, nakon čega je sud smanjio jamčevinu na oko 900.000 dolara. Ažurirana odluka uključivala je i ukidanje zabrane putovanja.

"Gadafijevo puštanje na slobodu usledilo je nakon što su njegovi advokati platili jamčevinu", izvijestila je državna novinska agencija. Vlada nacionalnog jedinstva (GNU) Abdul Hamida al-Dbeibea sa sjedištem u Tripoliju izrazila je zahvalnost libanskom predsjedniku i predsjedniku parlamenta za "saradnju koja je dovela do puštanja Hanibala Gadafija na slobodu".

Misteriozni nestanak muslimanskog sveštenika Sadra prije gotovo pola veka izazvao je decenije optužbi između Libije i Libana. U svojoj izjavi, GNU je pozdravila "iskrene namjere koje je izrazilo libansko rukovodstvo da ponovo aktivira diplomatske odnose dvije zemlje i razvije saradnju na političkom, ekonomskom i bezbjednosnom planu".