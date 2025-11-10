Kremlj je potvrdio da Sergej Lavrov (75) i dalje aktivno obavlja funkciju ministra spoljnih poslova Rusije, odbacujući glasine zapadnih medija o njegovom navodnom padu u nemilost Vladimira Putina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kremlj je u ponedeljak objavio da Sergej Lavrov aktivno radi kao ministar spoljnih poslova Rusije, uz poruku da se ignorišu spekulacije zapadnih medija da je možda izgubio naklonost predsjednika Vladimira Putina.

Lavrov (75), veteran diplomatije poznat po svom čvrstom pregovaračkom stilu, bio je odsutan sa važnog sastanka u Kremlju prošle nedelje kojem je trebalo da prisustvuje.

Takođe, Putin je izabrao nekog drugog da prisustvuje samitu G20 u Južnoj Africi kasnije ovog mjeseca, umesto Lavrova koji je redovno obavljao tu ulogu u prošlosti.

Kremlj je u petak odbacio spekulacije da je Sergej Lavrov pao u nemilost Putina nakon što su prošlog mjeseca zamrznuti napori da se organizuje samit između ruskog predsjednika i Donalda Trampa.

Rojters i drugi mediji su u to vrijeme izvijestili da je Vašington otkazao novi samit nakon što je Lavrovljevo ministarstvo poslalo poruku u kojoj se navodi da Moskva nije spremna da popusti u pogledu svojih zahtjeva u vezi sa Ukrajinom.

Britanski Fajnenšel tajms citirao je izvor koji je sugerisao da je ishod Lavrovljevih razgovora sa Rubiom odvratio Vašington. Lavrov je, s druge strane, u petak rekao da je spreman da se sastane sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom jer njih dvojica razumiju potrebu za redovnom komunikacijom.