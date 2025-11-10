U petak su se policiji predala dvojica muškaraca. Prvi je 38-godišnji muškarac koji je došao u stanicu u pratnji advokatice. Priznao je da je bio prisutan tokom sukoba i da je kod sebe imao ilegalno oružje, ali, kako tvrdi, nije pucao.

Izvor: YouTube/Printscreen/South East 999 Videos

Austrijski državljanin porijeklom iz Srbije glavni je osumnjičeni za pucnjavu u turskom restoranu u Beču koja se dogodila u četvrtak uveče, oko 21.45 sati. Sukob između dvije grupe muškaraca je eskalirao kada je glavni osumnjičeni izvadio pištolj i ispalio više hitaca. U pucnjavi je poginuo Čečen Verhab B. (33), dok je muškarac (55) ranjen u stomak i trenutno se nalazi u bolnici van životne opasnosti.

Naime, sukob je izbio između najmanje deset muškaraca i sumnja se da je motiv novčani dug. Napadnute žrtve su se u restoranu sukobile sa grupom od najmanje tri državljana Turske i njihovim telohraniteljem iz Čečenije.

Uhapšena dvojica muškaraca

U petak su se policiji predala dvojica muškaraca. Prvi je 38-godišnji muškarac koji je došao u stanicu u pratnji advokatice. Priznao je da je bio prisutan tokom sukoba i da je kod sebe imao ilegalno oružje, ali, kako tvrdi, nije pucao.

Nakon pucnjave, kako je naveo, pobjegao je sa mjesta događaja i kasnije nastavio bjekstvo sa još dvojicom osumnjičenih.

Njegova advokatica rekla je da ju je klijent pozvao oko ponoći i da se, prema njenom savjetu i u njenom prisustvu, predao policiji. U 4.20 sati je naloženo njegovo hapšenje jer je kod sebe imao ilegalno oružje.

Kako advokatica tvrdi, on je "u opštem metežu nakon pucnjave ušao u vozilo za bjekstvo". Policija je zaplijenila njegovo oružje budući da je imao mjeru zabrane nošenja vatrenog oružja.

Vjeruje se da je telohranitelj glavnog osumnjičenog. Drugi je 35-godišnji muškarac iz Beča. On je rekao da je sukob nastao oko novčanog duga, ali je negirao umiješanost u pucnjavu. Obojica su zadržana u istražnom pritvoru.

Otkriven motiv?

Kako pišu austrijski mediji, sumnja se da je pucnjavi prethodila svađa oko duga u iznosu od 50.000 eura.

Navodno, glavni osumnjičeni je polovinu novca zadržao zbog sebe.

Upucao telohranitelja u srce

Pojedini austrijski mediji prenijeli su da je ranjeni muškarac (55) državljanin Srbije. Navodno, Čečen Vekhab B. je jednim metkom pogođen u srce.

Do sada je utvrđeno da je glavni osumnjičeni oko 21.45 sati izvukao pištolj i više puta pucao u protivnike. Nakon toga su dvojica biznismena, koji se bave ugostiteljskom i transportom, a koji su u lokal došli taksijem, pobjegli privatnim automobilom marke BMW X5.

Usput su pokupili i telohranitelja koji je sa lica mjesta pobjegao peške i koji tvrdi da je samo svjedok događaja. Policija nastavlja intenzivnu potragu za osumnjičenim i proverava sve okolnosti koje su dovele do pucnjave.

Prema dosadašnjim saznanjima, svi učesnici pucnjave su povezani sa ugostiteljskom i transportnim poslovima u Beču.

