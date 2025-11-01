Nakon što su razbojnici pobjegli, 79-godišnja žena uspjela je da se oslobodi i potraži pomoć kod komšije, koji je odmah pozvao policiju.

U petak uveče, u bečkom kvartu Hicing (Hietzing), dvojica nepoznatih muškaraca napala su i opljačkala bračni par od 69 i 79 godina u njihovom stanu.

Prema navodima policije, napadači su oko 20:15 sati pozvonili na interfon i izgovorili tipičnu frazu za Noć veštica, zbog čega im je vrata otvorio stariji muškarac, misleći da su djeca iz komšiluka.

Kada su stigli do vrata, napadači su izvadili pištolje, zaprijetili paru i nasilno ušli u stan. Tamo su vezali oba stanara, pretresli prostorije i odnijeli gotovinu, nakit i mobilne telefone. Šteta se procenjuje na nekoliko desetina hiljada eura.

Nakon što su razbojnici pobegli, 79-godišnja žena uspjela je da se oslobodi i potraži pomoć kod komšije, koji je odmah pozvao policiju. Uprkos brzoj potrazi, počinioci su nestali bez traga.

Potraga za napadačima u toku

Policija traga za dvojicom muškaraca koji su govorili njemački sa balkanskim akcentom.