Austrijska policija traga za Srbinom zbog ubistva muškarca i ranjavanja drugog Srbina.

Izvor: Antonio BAYER / AFP / Profimedia

Policija u Austriji traga za državljaninom Srbije zbog sumnje da je u Beču u četvrtak 6. novembra ranio Srbina (55) i da je ubio njegovog telohranitelja H.M. (33) iz Čečenije. Prema pisanju "Informera", Srbi su se posvađali oko podjele 25.000 eura koje su, navodno, iznudili od jedne osobe.

Zločin se dogodio u četvrtak oko 22 časa u okrugu Otakring u turskoj ćevabdžinici "Liman". U samom lokalu izbila je svađa, a pucnjava se dogodila ispred.

"Istraga je utvrdila da je Srbin (55) sa telohraniteljem iz Čečenije Hamzatom M. (33) došao u lokal i odmah prišao sunarodniku. Njih dvojica su se posvađala, nakon čega su izašla na zadnja vrata restorana, prošla kroz jedan hodnik i ušla u prostoriju koja je odvojena od ćevabdžinice.

Za njima je krenuo i telohranitelj. Međutim, dok je Čečen prilazio prostoriji, iz nje su odjeknuli pucnjevi.

Nakon samo par trenutaka iz sobe je izašao osumnjičeni državljanin Srbije i odmah iz pištolja pucao u Hamzata. Čečen, pogođen sa više hitaca, pao je na pod i preminuo na mJestu upucavanja. Osumnjičeni ubica iz Srbije je iskoristio metež koji je nastao u ćevabdžinici i pobJegao u nepoznatom pravcu", pišu austrijski mediji.

Osumnjičeni za ubistvo i dalje nije pronađen. Svjedoci su rekli da su ga videli da je istrčao iz lokala i da je ušao u automobil u kom je bila još jedna osoba.

Istraga je utvrdila da su se osumnjičeni i ranjeni Srbin posvađali oko podjele novca koji su iznudili od jedne osobe. Ta osoba im je dugovala 55.000 eura.

"Duži period su reketirali oštećenog, koji im je navodno bio dužan 55.000 eura. On im je u jednom trenutku dao 25.000 i taj novac je uzeo Srbin, koji je pucao i sada je u bjekstvu.

Kada je trebalo da podijele te pare, on je odbio da to učini, pod izgovorom da ništa neće uzeti od sledeće isplate. Međutim, to nije odgovaralo njegovom partneru, koji je potom sa telohraniteljem došao u ćevabdžinicu u namjeri da uzme svoj dio para.

Tada su izbile svađa i pucnjava. On je inspektorima rekao da je sjedio u lokalu i da je razgovarao sa osumnjičenim, kom zna samo nadimak.

U jednom trenutku su ušle dve osobe i počela je žustra svađa. Pominjan je nekakav novac.

Tada je, kako je svjedok izjavio, otišao do toaleta, nakon čega je čuo pucnjavu i viku u ćevabdžinici. Kada je izašao, vidio je na vratima više rupa od metaka i kako njegov poznanik sa pištoljem u ruci istrčava iz lokala, ulazi u automobil i uz škripu guma bježi sa mjesta obračuna.

Takođe, istakao je da je tijelo muškarca nepomično ležalo u lokvi krvi, kao i da ne zna ko je bio u prostoriji ispred koje je bilo leš. Tada se, ispričao je očevidac, prepao i sa ostalim gostima pobjegao iz ćevabdžinice", navode austrijski mediji.

(Informer/MONDO)