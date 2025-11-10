Lovac iz BiH naveo je da je ugledao dva medveda iznad šumske staze, a kako kaže, veća životinja, iznenada se bacila sa visine prema njemu i napala ga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nevjerovatna situacija dogodila se u nedelju, 9.novembra, na obroncima planine Konjuh, kada je lovac Edin Vejzović ugledao dva medveda i u borbi sa, kasnije će se ispostaviti medvedicom, jedva izvukao živu glavu.

Kako piše u Fejsbuk objavi IKP Kladanj (Informativni Kladanjski portal) sve se desilo na lokalitetu Mramor, na obroncima planine Konjuh, tačnije, na takozvanoj "Borinoj stazi".

Naime, Vejzović navodi da je ugledao dva medveda iznad šumske staze, a kako kaže, veća životinja, kasnije se pokazalo da je riječ o mečki, iznenada se bacila sa visine prema njemu i napala ga.

"Moja sreća da je puška bila puna, jer je veći, ispostaviće se medvedica, samo se okrenula i sa škarpe se bacila na mene kao puma. Vidjevši šta se dešava potpuno pribrano, svjestan da ako pogriješim više neću biti među živima, opalio sam jedan metak na zvijer koja je bila u letu na mene. Bogu hvala precizan i bez greške. Samo sam vidio ogromnu zvijer na meni koja me svojim noktima hvata za glavu i pokušava da mi zagrize glavu. Rezovi su od čela preko uva i vrata. Uspio sam je baciti sa sebe, ali je ponovo već svoje nokte zarila u donji dio mojih leđa trgajući kaiš i pantalone kao žiletom", kazao je Vejzović, piše IKP Kladanj.

"A onda grizom od 30 centimetara zabija svoje zube u moju nogu, ali Bogu hvala u tom momentu i umire. Uspijevam se izvući ispod zvijeri i zovem kolege, a još ni svjestan šta se desilo. Drugi medved je od pucnja počeo da bježi i to je razlog zašto sam ja sada među živima", dodaje Vejzović.

Kako ističe, ništa vitalno nije oštećeno, a da su doktori iz doma zdravlja Živinice i Kliničkog centra Tuzla govorili da ovakvo nešto još vidjeli nisu. Napominje da je bolje da se ovo njemu desilo, a ne nekome bez oružja i iskustva.



