Izvor: Printscreen

Evropska unija razmatra plan koji bi omogućio korišćenje zamrznute ruske imovine kao sredstva za pomoć Ukrajini, a Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju inicijativu, potvrđuju izvori upoznati sa situacijom, prenosi Rojters. Ipak, odluku trenutno usporava zabrinutost Belgije, zemlje u kojoj se nalazi najveći dio ove imovine.



Evropska komisija predložila je mehanizam koji bi omogućio državama članicama da iskoriste do 185 milijardi evra od ukupno 210 milijardi evra zamrznute ruske državne imovine u EU, bez formalne konfiskacije. Vašington podržava ove korake kao način da se iskoristi prednost u pritisku na Moskvu, navodi izvor koji je govorio pod uslovom anonimnosti.



Nakon početka invazije na Ukrajinu 2022. godine, SAD i saveznici zabranili su transakcije sa ruskom centralnom bankom i ministarstvom finansija, zamrzavši oko 300 milijardi dolara ruske imovine širom svijeta. Međutim, evropski plan je trenutno zaustavljen zbog zabrinutosti Belgije.

Nedavna viđenja dronova iznad belgijskih aerodroma i vojnih baza izazvala su spekulacije da Moskva šalje poruku da ne dira zamrznutu imovinu. Rusija je negirala vezu sa incidentima, ali je upozorila na „bolan odgovor“ u slučaju zapljene.



U cilju dodatnog pritiska, američki predsjednik Donald Tramp nedavno je uveo sankcije protiv Rosnjefta i Lukoila, najvećih ruskih naftnih kompanija, u sklopu paketa ekonomskih mjera usmjerenih na Kremlj. SAD prate efekat sankcija i ističu da „još postoje mogućnosti za povećanje pritiska“.