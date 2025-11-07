Rusija spremna da odgovori na zahtjeve Venecuele za pomoć nakon apela predsjednika Nikolasa Madura Moskvi za vojnu podršku u vidu aviona, radara i raketa

Rusija je spremna da odgovori na zahtjeve Venecuele za pomoć, ali istovremeno poziva na izbjegavanje bilo kakve eskalacije tenzija u regionu, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Ova izjava Zaharove dolazi nakon što je predsjednik Venecuele Nikolas Maduro uputio apel Moskvi za vojnu podršku.

Njegov zahtjev uključuje popravke borbenih aviona Suhoj ruske proizvodnje, nadogradnju radarskih sistema i isporuku raketnih sistema.

Karakas opravdava ovaj potez kao odgovor na rastuće prijetnje Vašingtona, koji je, prema njihovim riječima, značajno povećao vojno prisustvo na Karibima poslednjih mjeseci.

Podsjetimo se da je američka vojska poslednjih mjeseci povećala svoje prisustvo u Karipskom moru i blizu Venecuele.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa ovo naziva delom borbe protiv narko-kartela, ali Karakas ovaj potez vidi kao direktnu prijetnju.

Pentagon je rasporedio razarače, podmornice i borbene avione F-35 u područje oko Portorika i južnog Kariba, čineći region jednim od ključnih žarišta tenzija između Vašingtona i ruskih saveznika.

Istovremeno, Venecuela sve otvorenije jača svoje odnose sa Moskvom.

Poslednjih nedelja potpisani su novi sporazumi o vojnoj i energetskoj saradnji, a ruski zvaničnici su redovno isticali spremnost da „podrže prijateljski narod Venecuele“.

Takav razvoj događaja dodatno povećava tenzije u regionu, u vrijeme kada Karakas sve više poziva na „agresivnu politiku SAD“ i traži veću podršku od svojih saveznika, prije svega Rusije.