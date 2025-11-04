Rusija je porinula prvu podmornicu klase Projekat 08951, nazvanu Habarovsk, sa nuklearnim pogonom i sposobnošću nošenja torpeda Posejdon.

Izvor: twitter/printscreen

Rusija je porinula prvu podmornicu nove klase Projekat 08951 sa nuklearnim pogonom, pod nazivom Habarovsk, koja je namijenjena za naoružavanje torpedom Posejdon sa nuklearnim pogonom, nuklearnom bojevom glavom i ultra-dugom izdržljivošću.

Habarovsk je lansiran u Sjeverodvinsku tokom vikenda, a ceremoniji su prisustvovali ruski ministar odbrane Andrej Belousov i komandant ruske mornarice, admiral Aleksandar Moisejev.

Prema pisanju časopisa "The War Zone", nema naznaka da će nova podmornica nositi balističke rakete, već će primarno naoružanje biti torpedo Posejdon, poznat kao "oružje sudnjeg dana". Vjerovatno će biti dopunjen krstarećim raketama za napad na kopno, protivbrodskim raketama, kao i tradicionalnim torpedima. Prema izvještajima, podmornica će takođe biti opremljena robotskim sistemima.

And here we have Khabarovsk first look in satellite imagery - courtesy of@vantortechand@SkyfiApp(sorry Vantor, I couldn't find a new logo for the image)

Rough measurements 135 to 140 metres in length, 13.5 width.

No apologies for the watermarks. Fed up with images being…pic.twitter.com/sb0Fz1OItC — planesandstuff (@Topol_MSS27)November 3, 2025

Podmornica se, kako se navodi, temelji na trupu podmornice klase Borei (SSBN). To bi trebalo da smanji troškove programa i učini je tišom od mnogih drugih ruskih podmornica. Najznačajnije je da je klasa Projekat 08951 od samog početka projektovana oko torpeda Posejdon.

Prema dostupnim informacijama, može da nosi šest primjeraka ovog oružja, od kojih je svako dugo oko 20 metara i teško približno 110 tona. Habarovsk je druga podmornica sposobna za nošenje Posejdona nakon Projekta 09852 Belgorod, koja je ušla u sastav ruske mornarice 2022. godine.

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da Habarovsk "može efikasno da brani pomorske granice Rusije i obezbijedi bezbijednost njenih interesa u svjetskim okeanima". Međutim, čini se da je nošenje torpeda Posejdon njena primarna svrha.

Dodavanje potpuno nove klase podmornica ruskoj floti moglo bi stvoriti značajne probleme potencijalnim protivnicima. Već sada, veliki dio napora NATO-a u protivpodmorničkom ratovanju usmjerava se na praćenje i potencijalno poraz ruskih podmornica tipa SSBN i SGN, kao i podmornica tipa "lovac-ubica" koje su, između ostalog, odgovorne za njihovu zaštitu.

Sa svojim strateškim nuklearnim oružjem, klasa Projekta 08951 bi potencijalno mogla postati još jedan deo ruskog pomorskog nuklearnog odvraćanja, ali onaj koji može da lansira svoje oružje iz neočekivanih vektora i na ogromnim udaljenostima od potencijalnih meta.

Ranije su analitičari sugerisali da bi Posejdon mogao imati domet do oko 10.000 kilometara. Pretpostavlja se da ga je teško presresti i da bi trebalo razviti nove metode i tehnologije za borbu protiv njega.

Rad na Habarovsku je navodno počeo još 2014. godine, pre nego što je Posejdon javno predstavljen 2018. godine. Porinuće Habarovska je prvobitno bilo planirano za sredinu 2020. godine. Izvještaji ukazuju da su planirana još dva ili tri broda klase Projekta 08951.