Australijski ministar odbrane Ričard Marles upozorio je da Kina sprovodi "najveće vojno gomilanje u svijetu danas", dok raste rizik po sigurnost pomorskih trgovačkih ruta u Indo-Pacifiku.

Izvor: Profimedia

Rad australijskih odbrambenih snaga na zaštiti pomorskih trgovačkih puteva, uključujući i one kroz Južno kinesko more, postaje sve rizičniji jer Kina sprovodi "najveće vojno gomilanje u svijetu danas", izjavio je u utorak australijski ministar odbrane Ričard Marles.

Otvoreni morski putevi, uključujući rute kroz Južno i Istočno kinesko more, su u srži nacionalnog interesa Australije, rekao je Marles na Konferenciji indo-pacifičke mornarice u Sidneju. "Činjenica da se ovo dešava bez strateške potvrde znači da se Australija i mnoge druge zemlje pozivaju na odgovornost", dodao je.

Australija povećava vojnu potrošnju kako bi izgradila "sposobniju, smrtonosniju mornaricu dugog dometa", što uključuje nabavku japanskih fregata, razvoj podvodnih dronova sa američkom kompanijom Anduril i proširenje brodogradilišta okrenutih ka Indijskom okeanu.

Prošlog mjeseca su izrazili zabrinutost

Prošlog mjeseca, Kanbera je izrazila zabrinutost kod Pekinga nakon što je kineski borbeni avion ispalio baklje u blizini australijskog patrolnog aviona u Južnom kineskom moru, što je još jedan u nizu incidenata koje je Australija ocijenila kao "nebezbjedne i neprofesionalne".

Na konferenciji u Sidneju prisustvuju komandanti mornarice i obalske straže iz SAD, Japana, Filipina, Singapura i pacifičkih ostrva, dok se Australija priprema za izgradnju flote podmornica na nuklearni pogon kao dio partnerstva AUKUS sa SAD i Velikom Britanijom.

Oko stotinu demonstranata, uključujući propalestinske grupe, okupilo se ispred konferencijskog centra Darling Harbor. Policija Novog Južnog Velsa izvijestila je o sedam hapšenja nakon sukoba sa demonstrantima.