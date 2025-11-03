Uhapšen državljanin Srbije u Italiji zbog trgovine drogom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Državljanin Srbije (44) uhapšen je u Italiji zbog trgovine drogom, prenosi "Kurir" pisanje italijanskih medija. On je uhapšen 19. oktobra kod Vićence zbog trgovine drogom.

Karabinjeri su pretresom njegove kuće pronašli 19,3 grama marihuane i 200 grama hašiša, kao i materijal za pakovanje i mobilni telefon. Prema informacijama italijanskih medija, vjeruje se da su korišćeni za trgovinu drogom.

Njemu je, nakon pretresa, određen pritvor. Sve što je pronađeno kod njega u kući je zaplijenjeno, a sud je odlučio da on ostane u pritvoru do početka suđenja.

