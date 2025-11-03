Ukrajinski general Naumov, optužen za izdaju i saradnju s Rusijom, pobjegao u Beč, gdje ga ruska propaganda koristi dok Austrija za sada ćuti.

Izvor: Profimeda

Ukrajinski general Službe bezbednosti (SBU) Andrej Naumov, osumnjičen da je Moskvi odavao ključne informacije, pobjegao je u Beč, gdje ga sada ruska državna televizija koristi za snimanje propagandnog filma. Dok se oko njega plete mreža međunarodnih intriga, austrijske vlasti za sada ćute, piše Kyiv Post.

Naumovu se pripisuje ključna uloga u dugoročnom planiranju ruske invazije na Ukrajinu, i to u koordinaciji s ruskim bezbjednosnim službama. To otvara pitanje zašto bi takva osoba pobjegla baš u Beč, nakon što je prethodno boravila u proruski nastrojenoj Srbiji. Odgovor vjjerovatno leži u činjenici da je Austrija poznata po svojoj nevoljnosti da odobrava izručenja.

"Ovdje smo i radimo šta želimo"

Ruska državna propaganda Naumovljev boravak u Beču vidi kao srećnu okolnost i obilno ga koristi. Ruska državna televizija NTV posvetila mu je emisiju od 40 minuta, uključujući intervjue snimljene na prepoznatljivim bečkim lokacijama, kao da šalju poruku: "Ovdje smo i radimo šta želimo."

Snimalo se na brdu Leopoldsberg, ispred spomenika ukrajinskim kozacima koji su učestvovali u oslobađanju grada od Osmanlija 1686. godine, zatim na Starom Dunavu naspram UNO sitija i u jednom luksuznom stanu. Sadržaj emisije bio je propagandna tirada usmjerena protiv ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Od povjerenika do izdajnika"

Ironično, Naumov se nekada smatrao čovjekom od povjerenja Ivana Bakanova, Zelenskog prijatelja iz djetinjstva i kasnijeg šefa SBU-a. Sada ga, međutim, ukrajinski istražitelji optužuju za pranje novca i prevaru, što je navedeno u zahtjevu za izručenje koji je poslat Austriji.

No, optužbe idu mnogo dalje od korupcije. Sumnja se da je Naumov odigrao ključnu ulogu u predaji nuklearne elektrane u Černobilju ruskim invazionim snagama, zajedno s operativnim uputstvima. Naumov je, naime, jedno vrijeme bio na čelu COTIS-a, državne kompanije odgovorne za upravljanje černobiljskom zonom isključenja.

Njegovo imenovanje na tu poziciju, kao i unapređenje u čin generala, oduvijek su bili kontroverzni. Prema ukrajinskom Državnom istražnom birou (DBR), Naumov je optužen za "prikupljanje informacija o funkcionisanju bezbjednosnih sistema černobiljske zone i drugih povjerljivih podataka" i njihovo prosleđivanje Rusiji. Nalazi DBR-a sugerišu da je Naumov godinama bio uključen u ruske planove za invaziju, a Moskva ga je smatrala pouzdanim kandidatom za visoke funkcije u ukrajinskom bezbjednosnom aparatu nakon planiranog preuzimanja vlasti u Kijevu.

"Bjekstvo i hapšenje"

Samo nekoliko sati prije početka ruske invazije, Naumov je pobjegao iz Ukrajine u konvoju vozila, noseći sa sobom velike količine gotovine i dragocjenosti. Put ga je najprije odveo u Njemačku, a zatim u Srbiju. Tamo je 7. juna 2022. uhapšen na granici sa Sjevernom Makedonijom zajedno s njemačkim državljaninom ukrajinskog porijekla, Oleksandrom Akstom. U vozilu je pronađeno neprijavljenih 600.000 eura, veća suma dolara i dragulji. U Srbiji je osuđen na godinu dana zatvora zbog pranja novca, a pušten je u januaru 2024. godine.

Slučaj Naumov od početka se rešavao na najvišem diplomatskom nivou. Ukrajina je tražila njegovo izručenje, ali je i Rusija pokazala veliki interes. Nagađalo se da bi mu Moskva mogla ponuditi politički azil. Vjeruje se da se o njegovoj sudbini razgovaralo i tokom posjete tadašnjeg srpskog ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina Moskvi u avgustu 2022. godine. Pretpostavljalo se da je ruski režim planirao da Naumovu dodjeli ključnu ulogu u mogućem montiranom suđenju protiv Zelenskog, što se poklapa s narativom nedavno objavljenog propagandnog filma.

"Austrija bez komentara"

Za Austriju, koja nastoji da zadrži ambivalentan stav u međunarodnim odnosima, prisustvo osobe poput Naumova vrlo je osjetljivo pitanje. Zvanični komentari su šturi. Ministarstvo pravde u Beču uputilo je upite nadležnom sudu u Korneuburgu, koji je samo potvrdio da je primilo ukrajinski zahtjev za izručenje, ali da ročište još nije održano.

Na pitanje o Naumovljevoj povezanosti s Rusijom, sud je pisano odgovorio da se to iz sudskih spisa ne može zaključiti. Ministarstvo unutrašnjih poslova i austrijska bezbjednosna služba DSN (Direkcija za zaštitu države i obavještajne poslove) kratko su poručili: "Molimo za razumijevanje što o ovom pitanju ne možemo pružiti nikakve specifične informacije."