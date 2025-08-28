Rusija koristi izviđačke dronove za nadgledanje ključnih ruta u istočnoj Njemačkoj preko kojih NATO šalje oružje Ukrajini, upozoravaju američki i evropski zvaničnici. Cilj - priprema za sabotaže i preokret na ratištu!

Izvor: Twitter/screenshot/UAWeapons

Rusija ili njeni posrednici aktivno koriste izviđačke dronove za praćenje ključnih ruta u istočnoj Njemačkoj preko kojih Sjedinjene Države i njihovi saveznici transportuju vojnu pomoć Ukrajini. Cilj ovih operacija je prikupljanje obavještajnih podataka koji bi mogli biti iskorišćeni za nove sabotaže, odnosno, da se ruskim snagama pruži strateška prednost na bojnom polju, piše Njujork tajms.

Pojačane mjere bezbjednosti

Prema riječima američkih i drugih zapadnih zvaničnika, američki i njemački zvaničnici su već razgovarali o ruskim sabotažnim naporima. Ti razgovori su uključivali razmjenu informacija koje su u maju dovele do hapšenja trojice ukrajinskih državljana optuženih za učešće u zavjeri povezanoj sa Rusijom.

Ove aktivnosti su dio šire ruske kampanje koja je uključivala podmetanje požara u skladištima u Velikoj Britaniji, napad na branu u Norveškoj i pokušaj presijecanja podmorskih kablova u Baltičkom moru. Nizom takvih operacija, Rusija nastoji da rat u Ukrajini približi srcu Evrope i potkopa podršku Kijevu.

Smanjenje broja incidenata

Međutim, nakon što su dostigle vrhunac prošle godine, ruske sabotaže su ove godine značajno smanjene, prema riječima stručnjaka i zapadnih obavještajnih zvaničnika.

Vjeruje se da je ovo barem delimično rezultat povećanih bezbjednosnih mjera širom Evrope i zajedničkih napora američkih i evropskih obavještajnih agencija da spriječe napade. Pad aktivnosti vjerovatno odražava i niz diplomatskih inicijativa usmjerenih na pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Rusima je sada teže da djeluju. Ali nije nerazumno pretpostaviti da su Rusi sada malo oprezniji kako pregovori odmiču", rekao je Set Džouns, viši saradnik Centra za strateške i međunarodne studije.