Izvor: Printscreen/Youtube/washing machine

Istražitelji u Bratislavi još uvijek pokušavaju da razjasne stravičan slučaj pronalaska tijela novorođenčeta u veš mašini. Thi M. (40), optužena je za ubistvo djeteta, majka je četvoro djece.

U javnosti se prvi put oglasila nakon tragedije koja je potresla Slovačku. Prema navodima iz istrage, žena je tajno rodila u kupatilu svog stana, dok su u njihovom domu bili gosti. Nakon što se zatvorila u kupatilo, dugo se nije vraćala, a gosti su ubrzo napustili stan. Tek kasnije je otkriveno da je rodila bebu, čije tijelo je pronađeno u veš mašini, piše Blesk.cz.

Na suđenju je izjavila:

"Jako me boljelo. Žao mi je. Padala sam, gubila svijest. Nisam više mogla da razmišljam o djetetu", prenosi list Plus Jeden Deň.

Tvrdi da nije znala da je trudna

Thi M., državljanka Vijetnama koja živi u Bratislavi, rekla je da nije znala da je trudna i da ni njen partner nije bio svjestan trudnoće. Prema prvim nalazima ljekara, moguće je da je riječ o kriptičnoj trudnoći - rijetkom fenomenu kada žena ne pokazuje nikakve tipične simptome trudnoće i otkrije stanje tek pri porođaju.

"Ne radim, ostajem kod kuće. Moj muž je odlučio da bude sa mnom. Naše četvoro djece živi sa nama", rekla je na sudu.

Na ročište je došla u pratnji porodice i prijatelja, koji su prekrili lica da ne bi bili snimljeni.