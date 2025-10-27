Osnivač Amazona Džef Bezos hteo je da proveri da li njegovi zaposleni odgovorno obavljaju svoja zaduženja.

Poznato je da je osnivač Amazona Džef Bezos uvijek stavljao zadovoljstvo kupaca na prvo mjesto, a njegova filozofija da je "kupac kralj" pretvorila je Amazon u poslovnog giganta čija se vrijednost danas procjenjuje na više od dva biliona dolara, piše Unilad.

Međutim, tokom jednog sastanka, Bezos je shvatio da su neki od njegovih visokih menadžera zanemarili ove vrijednosti. Tvrdili su da korisnici sa problemima mogu da se povežu sa operaterom kol centra za manje od minuta, ali milijarder je imao čvrste dokaze da to nije tačno, prije svega zahvaljujući velikom broju pritužbi koje je kompanija dobila, piše Bizlife.

U pojavljivanju u decembru 2023. na podcastu Leksa Fridmana, Bezos se prisjetio kako je izveo svoj čuveni trik kako bi suočio zaposlene sa istinom nakon što su pokušali da ga ubijede da je sve u redu sa službom za korisnike.

Podaci protiv anegdota

"Imam izreku: kada se podaci i anegdote ne slažu, anegdote su obično tačne", objasnio je Bezos. "To ne znači da samo ropski pratite anegdote, to znači da idete i pregledate podatke".

"Problem obično nije u pogrešnim podacima, već u tome što ne mjerite pravu stvar", dodao je on.

Bezos je tada, na iznenađenje svih prisutnih, uključio spikerfon i pozvao sopstvenu službu za korisnike. Nastupila je tišina dok su on i njegov tim čekali da operater odgovori. Čekanje se proteglo na skoro deset minuta prije nego što je neko konačno odgovorio, dramatično dokazujući Bezosovu tačku.

"To je potvrdilo da nešto nije u redu sa našim prikupljanjem podataka. Pokrenulo je čitav niz događaja koji su doveli do toga da smo počeli da mjerimo ispravno", rekao je on.

"To je primjer suočavanja sa istinom. Ponekad je neprijatno, ali morate tražiti istinu i kada vam se ne sviđa", zaključio je on.

Reakcije na društvenim mrežama

Ova anegdota je postala viralna, a korisnici društvenih medija smatraju je urnebesnom.

"Zamislite da sjedite na sastanku i čekate u tišini 10 minuta da vam služba za korisnike odgovori, nakon što ste upravo rekli Džefu da podaci pokazuju da je čekanje od 60 sekundi i da je sve u redu", napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "Zamislite da radite u kol centru i odjednom dobijete poziv od samog Džefa Bezosa, hahaha".

