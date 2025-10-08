Kakva pitanja je Džef Bezos postavljao na razgovorima za posao? Malo ko bi se snašao, krajnje su neobična

Osnivač Amazona Džef Bezos na razgovorima za posao imao je netipičan način testiranja kandidata koji se sastojao od postavljana neobičnih pitanja.

Izvor: Profimedia

U ranoj fazi razvoja Amazona kandidate za posao je ispitivao sam osnivač kompanije Džef Bezos, postavljajući im prilično nesvakidašnja pitanja. Među njima bila je i En Hajat, koja se javila na konkurs za posao 2022. godine, tek što je završila fakultet, bez imalo radnog iskustva.

Prvo iznenađenje za nju bila je činjenica da je uopšte pozvana na razgovor, a sledeće iznenađenje bila su Bezosova pitanja. Naime, osnivač Amazona pitao je da li može da proceni koliko prozorskih stakala ima u Sijetlu, koji je bio sedište ove kompanije. Budući da je okvirno znala koliko ljudi živi u tom gradu počela je da razmišlja koliko bi domova moglo biti u njemu, kao i koliko je javnih i poslovnih prostora koja poseduju prozore.

Kada mu je saopštila svoju pretpostavku koliko takvih mesta postoji, Bezos je sam uradio proračun na kancelarijskoj tabli za pisanje. Potom joj je postavio pitanje koji su njeni karijerni ciljevi, na šta je Hajat odgovorila da želi da radi u inovativnoj kompanji sa ljudima koji su tu došli da rade na novim rešenjima, i da želi uz njih da razvija svoj potencijal.

Posle ovih odgovora odmah joj je ponuđen posao i počela je da radi zajedno sa Bezosom. Vremenom je shvatila je da je njen direktor zapravo proveravao koliko je hrabra, odnosno da li će na razgovoru za posao smeti da se upusti u tako komplikovanu računicu, iako bi to moglo negativno da utiče na krajnji ishod razgovora za posao.