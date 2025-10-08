logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakva pitanja je Džef Bezos postavljao na razgovorima za posao? Malo ko bi se snašao, krajnje su neobična

Kakva pitanja je Džef Bezos postavljao na razgovorima za posao? Malo ko bi se snašao, krajnje su neobična

Autor Marina Letić
0

Osnivač Amazona Džef Bezos na razgovorima za posao imao je netipičan način testiranja kandidata koji se sastojao od postavljana neobičnih pitanja.

Kakva pitanja je Džef Bezos postavljao na razgovorima za posao? Izvor: Profimedia

U ranoj fazi razvoja Amazona kandidate za posao je ispitivao sam osnivač kompanije Džef Bezos, postavljajući im prilično nesvakidašnja pitanja. Među njima bila je i En Hajat, koja se javila na konkurs za posao 2022. godine, tek što je završila fakultet, bez imalo radnog iskustva.

Prvo iznenađenje za nju bila je činjenica da je uopšte pozvana na razgovor, a sledeće iznenađenje bila su Bezosova pitanja. Naime, osnivač Amazona pitao je da li može da proceni koliko prozorskih stakala ima u Sijetlu, koji je bio sedište ove kompanije. Budući da je okvirno znala koliko ljudi živi u tom gradu počela je da razmišlja koliko bi domova moglo biti u njemu, kao i koliko je javnih i poslovnih prostora koja poseduju prozore.

Kada mu je saopštila svoju pretpostavku koliko takvih mesta postoji, Bezos je sam uradio proračun na kancelarijskoj tabli za pisanje. Potom joj je postavio pitanje koji su njeni karijerni ciljevi, na šta je Hajat odgovorila da želi da radi u inovativnoj kompanji sa ljudima koji su tu došli da rade na novim rešenjima, i da želi uz njih da razvija svoj potencijal.

Posle ovih odgovora odmah joj je ponuđen posao i počela je da radi zajedno sa Bezosom. Vremenom je shvatila je da je njen direktor zapravo proveravao koliko je hrabra, odnosno da li će na razgovoru za posao smeti da se upusti u tako komplikovanu računicu, iako bi to moglo negativno da utiče na krajnji ishod razgovora za posao.

Možda će vas zanimati

Tagovi

amazon Džef Bezos razgovor za posao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ