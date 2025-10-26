Putin potvrdio da je Rusija uspješno testirala nuklearni krstareći projektil Burevestnik sposoban da probije svaki odbrambeni sistem

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Rusija je uspješno testirala svoju krstareću raketu na nuklearni pogon "Burevestnik", sposobnu da nosi nuklearnu bojevu glavu, za koju Moskva tvrdi da može da izbegne svaki odbrambeni sistem i da će početi raspoređivati oružje, izjavio je u nedelju predsjednik Vladimir Putin. Ruski general Valerij Gerasimov, načelnik Generalštaba ruskih oružanih snaga, rekao je Putinu da je raketa preletela 14.000 km i bila u vazduhu oko 15 sati kada je testirana 21. oktobra.

Rusija tvrdi da je raketa 9M730 Burevestnik, koju je NATO nazvao SSC-X-9 Skyfall, "nepobjediva" za sadašnju i buduću protivraketnu odbranu, sa gotovo neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

BONU, rekao je Putin, obučen u kamuflažnu uniformu na sastanku u komandnom centru sa generalima koji nadgledaju rat u Ukrajini, u izjavi koju je Kremlj objavio u nedelju. Putin je rekao da su mu neki ruski stručnjaci ranije rekli da takvo oružje vjerovatno nikada neće biti moguće napraviti, ali da je sada završeno njegovo "ključno testiranje". U sredu je Putin nadgledao test ruskih strateških nuklearnih snaga na kopnu, moru i u vazduhu, kojim se provjerava njihova spremnost i zapovedna struktura.

"Naše moderne nuklearne sile odvraćanja su na najvišem nivou", rekao je Putin, dodajući da su one jače nego kod bilo koje druge nuklearne sile.

Gerasimov je naveo da je projektil letio na nuklearni pogon i da je ovaj test bio poseban jer je raketa prešla tako veliku udaljenost, iako je njen domet praktično neograničen.

On je rekao da bi raketa mogla da probije bilo koju protivraketnu odbranu. Rusija i Sjedinjene Američke Države zajedno posjeduju oko 87 odsto globalnog nuklearnog arsenala – dovoljno da višestruko unište svijet.

Rusija ima 5.459 nuklearnih bojevih glava, dok Sjedinjene Američke Države imaju 5.177, prema Federaciji američkih naučnika (FAS).

"Strateške snage su u potpunosti sposobne da očuvaju nacionalnu bezbednost Ruske Federacije i Saveza Rusije i Bjelorusije", rekao je Putin.