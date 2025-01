Bjelorusija je postala ključni element u geopolitičkoj igri koju Vladimir Putin već dugo vodi.

Izvor: Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Dok Rusija polako, ali sigurno, preuzima sve više kontrolnih tačaka na teritoriji bivših sovjetskih saveznika, Bjelorusija je postala ključni element u geopolitičkoj igri koju Vladimir Putin već dugo vodi. Za razliku od dramatičnih invazija koje su obilježile prve godine rata u Ukrajini, "osvajanje" Bjelorusije odvija se gotovo neprimetno, ali sa dalekosežnim posledicama po cijelu Evropu i NATO saveznike.

Nedavno reizabrani predsjednik Aleksandar Lukašenko, kome je Putin odmah čestitao, bio je jedan od ključnih elemenata ove strategije. Bjelorusija, nekada autonomna država, sada je de fakto postala vojnopolitički alat Kremlja, navodi Bild. Kremlj, na primjer, već dugo koristi Bjelorusiju, prije svega za premeštanje svojih trupa na zapad, kako je otkrio američki istraživački centar "Institute for the Study of War" u nedavno objavljenom izvještaju na više od 100 stranica.

Ovaj "tihi" proces integracije, navodi dalje njemački medij, počeo je posle političke krize 2020. godine, kada su izbori u Bjelorusiji, za koje su neki tvrdili da su "pokradeni", doveli do talasa masovnih protesta. Rusija je tada iskoristila situaciju da ojača svoje vojne i političke pozicije, dok su propagandisti i represivni aparati iz Moskve pomogli Lukašenku u suzbijanju protesta.

Ali, najopasniji trenutak je nastupio kada je Rusija odlučila da stacionira svoje trupe na bjeloruskoj teritoriji, a sve pod maskom vojnih vježbi. Posebno dramatičan trenutak bio je početak ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, kada su ruski vojnici prešli iz Bjelorusije u Ukrajinu.

"Političari moraju da počnu da planiraju budućnost u kojoj Bjelorusija neće biti samo okupirana zemlja, već de fakto produžetak Rusije", upozorava "Institute for the Study of War". Šta to znači za NATO? To znači, smatra Bild, da će Rusija moći da pripremi svoju vojnu bazu za buduće ratove sa mnogo većom brzinom i efikasnošću nego što bi to bilo moguće bez Belorusije.

"Ovaj oblik vojne, ekonomske i političke integracije Bjelorusije u Rusiju je već u velikoj mjeri završen, sa ciljem jačanja vojnih snaga na tom području".

Prema istim izvorima, Rusija planira da trajno stacionira sve ključne vojne jedinice u Bjelorusiji, uključujući nuklearne snage. Ovaj potez, iako je prošao gotovo nezapaženo, predstavlja značajnu pretnju stabilnosti evropskog kontinenta. Stacioniranje nuklearnog naoružanja u Bjelorusiji znači kretanje ruskih vojnih snaga bukvalno do praga NATO-a, uz direktnu prijetnju članicama Alijanse poput Poljske, Litvanije i Letonije, upozoravaju Njemci.