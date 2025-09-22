Vladimir Putin rekao da će Moskva poštovati ograničenja nuklearnog naoružanja, kao i da će odgovoriti na sve prijetnje sa Zapada.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna da odgovori na sve prijetnje, dodajući da Moskva i dalje podržava diplomatski put za smirivanje tenzija "uprkos destruktivnim politikama Zapada“.

Govoreći uoči sjednice Savjeta bezbjednosti danas, Putin je upozorio na "izuzetnu opasnost daljeg pogoršanja“ geopolitičke situacije, posebno u kontekstu rata u Ukrajini. Dodao je da je Rusija ponudila "konkretne ideje“ za promenu tog pravca, ali da ti apeli i inicijative nisu naišli na jasan odgovor, prenosi Russia Today.

"Ne bi smjelo biti nikakve sumnje u ovo: Rusija je sposobna da odgovori na sve postojeće i novoiznikle prijetnje. Ne riječima, već primjenom vojno-tehničkih mjera“, upozorio je Putin.

Rusija daje prednost političkim metodama

Podsjetio je na odluku Moskve od prošlog mjeseca da odustane od jednostranog moratorijuma na razmještaj kopnenih projektila srednjeg i kraćeg dometa. Taj potez je opisao kao "prisilni korak“, izazvan potrebom da se suprotstavi planovima za razmještaj američkih i drugih zapadnih projektila u Evropi i azijsko-pacifičkom regionu. Putin je ipak naglasio da Rusija nije zainteresovana za ratnu retoriku niti za mahanje oružjem.

"Uvjereni smo u pouzdanost i efikasnost naših nacionalnih snaga odvraćanja, ali istovremeno nismo zainteresovani za dalje podizanje tenzija niti za podsticanje trke u naoružanju", dodao je.

Rekao je da je Rusija oduvijek davala prednost političkim i diplomatskim metodama za očuvanje međunarodnog mira, zasnovanim na principima ravnopravnosti, nedjeljivosti bezbjednosti i međusobnog uvažavanja interesa.

Produžetak nuklearnog sporazuma

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je takođe da će Moskva poštovati ograničenja nuklearnog naoružanja još jednu godinu nakon što u februaru istekne poslednji preostali nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Putin je rekao da će prekid sporazuma "Novi start" iz 2010. godine imati negativne posledice po globalnu stabilnost. Govoreći na sastanku sa članovima ruskog Savjeta bezbjednosti, dodao je da Rusija očekuje da će SAD slijediti primer Moskve i takođe se pridržavati ograničenja iz sporazuma.

Novi start, koji su potpisali tadašnji američki predsjednik Barak Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, ograničava svaku zemlju na najviše 1550 raspoređenih nuklearnih bojevih glava i 700 raspoređenih projektila i bombardera. Njegovo skoro isticanje i izostanak dijaloga o sklapanju novog sporazuma zabrinuli su zagovornike kontrole naoružanja. Sporazum predviđa opsežne inspekcije na licu mesta radi provjere poštovanja odredbi, ali one su neaktivne još od 2020. godine.

U februaru 2023. godine Putin je suspendovao učešće Moskve u sporazumu, rekavši da Rusija ne može da dozvoli američke inspekcije svojih nuklearnih postrojenja u trenutku kada su Vašington i njegovi NATO saveznici otvoreno proglasili cilj da Rusija bude poražena u Ukrajini. Moskva je, međutim, naglasila da se ne povlači u potpunosti iz sporazuma i da će nastaviti da poštuje ograničenja broja nuklearnog oružja koja on propisuje.

