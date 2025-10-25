Američke snage u noćnoj akciji potopile su još jedan “narko-brod” na Karibima, pri čemu je poginulo šest osoba, dok tenzije sa Venecuelom dodatno rastu.

Američki ministar rata Pit Hegset izjavio je da su poginuli šestorica tzv. “narko-terorista”, a brodom je upravljala kriminalna grupa Tren de Aragua. Napad je izveden noću, u okviru kampanje predsjednika Donalda Trampa protiv trgovine drogom u regionu.

Hegset je na mreži “Iks” objavio video od oko 20 sekundi na kojem se vidi plovilo prije nego što je pogođeno projektilom i eksplodiralo, ali nije pružio detalje o prevozu droge.

Overnight, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by Tren de Aragua (TdA), a Designated Terrorist Organization (DTO), trafficking narcotics in the Caribbean Sea.



The vessel was known by our…pic.twitter.com/lVlw0FLBv4 — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar)October 24, 2025

Tramp: “Slede operacije na kopnu”

Predsjednik Tramp je u četvrtak najavio da će administracija obavijestiti Kongres SAD o vojnim operacijama protiv narko-kartela i dodao da mu nije potrebna zvanična objava rata. Sledeći korak, prema njegovim riječima, biće napadi na kopnu.

Pojačano američko vojno prisustvo

U posljednje vrijeme, američka vojska pojačava prisustvo u Karibima, raspoređujući razarače sa navođenim raketama, lovce F-35, nuklearnu podmornicu i hiljade vojnika.Do sada je SAD izvela 10 napada na sumnjive brodove s drogom u Karipskom moru i Tihom okeanu, u kojima je poginulo skoro 40 osoba. Neki od tih napada izvedeni su u blizini Venecuele, dodaje Pentagon.

Pravne nedoumice i reakcije

Serija napada izazvala je zabrinutost pravnika i demokratskih kongresmena koji dovode u pitanje usaglašenost operacija sa međunarodnim pravom i zakonima o ratu.Dvojica osumnjičenih narko-trgovaca preživjela su raniji američki napad, spašeni su i prebačeni na američki ratni brod, a potom vraćeni u svoje matične zemlje – Kolumbiju i Ekvador.

Maduro optužuje SAD

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro više puta je optužio SAD da žele da ga svrgnu s vlasti. Vašington je u avgustu udvostručio nagradu na 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja, tvrdeći da je uključen u trgovinu drogom, što Maduro negira.

Nosač aviona “Džerald Ford” stiže na Karibe

Ministar rata SAD Pit Hegset naredio je raspoređivanje nosača aviona “Džerald Ford” i pratećih ratnih brodova u oblast Južne komande SAD (USSOUTHCOM).

Portparol Pentagona Šon Parnel objavio je na mreži “Iks”:

“Povećano prisustvo američkih snaga u oblasti odgovornosti USSOUTHCOM-a ojačaće sposobnost SAD da otkrivaju, nadziru i ometaju nelegalne aktere i aktivnosti koje ugrožavaju bezbjednost i prosperitet domovine i našu bezbjednost u Zapadnoj hemisferi.”Ovo pojačano prisustvo dolazi u trenutku kada SAD nastavlja ofanzivu protiv narko-kartela u Karipskom regionu, dok diplomatske tenzije sa Venecuelom dodatno rastu.