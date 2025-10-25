Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosnjeft.

Izvor: MONDO portal / Marko Čavić

Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da ta zemlja intenzivno istražuje načine da zaobiđe američke sankcije uvedene ruskim naftnim kompanijama.

Orban je za državni radio Košut naveo da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima mađarske naftne i gasne kompanije MOL, prenosi B92.

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosnjeft.