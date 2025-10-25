Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosnjeft.
Mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da ta zemlja intenzivno istražuje načine da zaobiđe američke sankcije uvedene ruskim naftnim kompanijama.
Orban je za državni radio Košut naveo da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima mađarske naftne i gasne kompanije MOL, prenosi B92.
