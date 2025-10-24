Pitanje zamrznute ruske imovine ostalo je neriješeno, o tome će lideri država članica EU ponovo raspravljati na sledećem samitu.

Izvor: Profimedia

Lideri država članica Evropske unije zatražili su od Evropske komisije da što pre predstavi opcije za finansijsku podršku Ukrajini za naredne dvije godine, ali je pitanje korišćenja zamrznute ruske imovine ostalo otvoreno i o njemu će se ponovo raspravljati na sledećem samitu u decembru.

EU traži hitno rešenje

"Evropski savjet se obavezuje da riješi hitne finansijske potrebe Ukrajine za 2026. i 2027. godinu, uključujući i njene vojne i odbrambene napore", navodi se u tekstu koji je podržalo 26 država članica EU, sve osim Mađarske.

"Zbog toga Evropski savet poziva Komisiju da što prije predstavi opcije finansijske podrške na osnovu procjene finansijskih potreba Ukrajine, kao i da Komisija i Savjet nastave sa radom kako bi se Evropski savet mogao vratiti ovom pitanju na sledećem sastanku“, dodaje se u tekstu.

Izvor: Dati Bendo/European Commission

Pitanje ruske imovine ostaje neriješeno

Međutim, u odnosu na nacrt zaključaka, u tekstu se više ne pominju konkretni predlozi koji uključuju moguću postepenu upotrebu gotovine povezane sa imobilisanom ruskom imovinom.

To znači da još uvijek nema saglasnosti o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava za zajam Ukrajini od 140 milijardi eura i da će se o tome ponovo raspravljati na sledećem samitu u decembru.

Prije početka samita, belgijski premijer Bart de Vever izjavio je da ima uslove za svoj pristanak na zajam Ukrajini korišćenjem zamrznute ruske imovine koja je deponovana u njegovoj zemlji, prenosi Index. Belgija želi čvrste garancije da će i ostale članice dijeliti rizik sa njom u slučaju eventualne arbitražne presude da se taj novac mora vratiti Rusiji.