Tramp demantovao da je Amerika dozvolila Ukrajini da koristi dalekometne rakete.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp hitno se oglasio na svojoj društvenoj mreži "Truth social" povodom vijesti da Ukrajina može da koristi dalekometne rakete za napade na Rusiju po dubini njene teritorije. List "Wall Street Journal" je ekskluzivno objavio ovu vijest za koju se ispostavilo da nije tačna zbog čega se oglasio i američki predsjednik.

"Priča Vol Strit Žurnala o dozvoli Sjedinjenih Država da Ukrajina smije da koristi rakete dugog dometa za napade na Ukrajinu je lažna, fejk njuz! Amerika nema nikakve veze sa tim projektilima, odakle god da dolaze, ili šta Ukrajina radi sa njima", naveo je Tramp.

Da podsjetimo, anonimni zvaničnici Sjedinjenih Država kazali su da bi Ukrajina napadima sa ovim raketama, po dubini ruske teritorije, “pritisla” ruskog predsjednika Vladimira Putina na pregovore. Ispostavilo se u međuvremenu da informacija nije tačna.