Predložen je novi paket sankcija protiv Rusije koji će biti usmjeren, između ostalo, na kriptovalute, banke i energetiku.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Evropska komisija predložila je novi paket sankcija protiv Rusije, potvrdila je glavna portparolka komisije Paula Pinjo. Očekuje se da će predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Kaja Kalas izneti detalje u izjavi za medije kasnije tokom dana.

Riječ je o 19. paketu sankcija protiv Rusije, za koji je Ursula fon der Lajen rekla da će, između ostalog, biti usmjeren na kriptovalute, banke i energetiku, prenosi The Guardian.

U međuvremenu, portparolka EU za energetiku Ana-Kaisa Itkonen otkrila je nešto više detalja o tome koje zemlje EU još uvijek uvoze ruski gas preko gasovoda ili LNG-a, uz napomenu da Brisel nema podatke o tome gdje se on na kraju koristi.

Potvrdila je da se osam zemalja EU nalazi u toj grupi, a to su Belgija, Francuska, Grčka, Mađarska, Holandija, Portugal, Slovačka i Španija.

Šef MI6: "Putin je zagrizao više nego što može da sažvaće"

Čelnik britanske obaveštajne službe MI6 Ričard Mur izjavio je u petak da ne vidi "dokaze" da ruski predsjednik Vladimir Putin ima ikakav interes za postizanje mira u Ukrajini putem pregovora. Mur je za Putina rekao da "ih zavlači".

U svom govoru u Istanbulu, gdje je najavio planove za korišćenje "dark weba" za regrutovanje doušnika i prikupljanje tajnih informacija od agenata u Rusiji i širom svijeta, Mur je takođe rekao da je Putin potcenio Ukrajince u ratu i "zagrizao više nego što može da sažvaće".

"Želi da nametne svoju imperijalističku volju svim sredstvima koja su mu na raspolaganju. Ali ne može da uspije", rekao je Mur.

"Otvoreno rečeno, Putin je zagrizao više nego što može da sažvaće. Mislio je da će ostvariti laku pobjedu. Ali on i mnogi drugi su potcijenili Ukrajince."