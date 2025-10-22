Sjeverna Koreja ispalila je više raketa kratkog dometa, nedelju dana pred APEC samit u Južnoj Koreji. Riječ je o prvom lansiranju od maja i od izbora novog južnokorejskog predsjednika, dok Tramp planira mogući susret s Kimom.

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Sjeverna Koreja ispalila je u srijedu nekoliko projektila za koje se vjeruje da su kratkog dometa, saopštila je vojska Južne Koreje, svega nedelju dana prije važnog samita lidera Azijsko-pacifičkog regiona koji će se održati u toj zemlji.

Ovo je prvo lansiranje balističkih raketa iz Sjeverne Koreje još od maja, a dolazi uprkos zabrani koju je uveo Savjet bezbijednosti Ujedinjenih nacija. Ujedno, riječ je o prvom takvom potezu Pjongjanga otkako je za predsjednika Južne Koreje izabran Li Džae Mjung, koji se zalaže za politiku dijaloga s Pjongjangom.

Očekuje se da se sledeće nedelje u Južnoj Koreji, u okviru samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), sastanu predsjednik SAD Donald Tramp i predsjednik Kine Si Đinping. Tramp će tom prilikom boraviti u Seulu.

Tramp dolazi u Južnu Koreju, mogući susret s Kimom?

Predsjednici Tramp i Li razgovarali su o mogućnosti da se tokom Trampove posjete održi i sastanak s liderom Sjeverne Koreje Kim Džong Unom, ali Pjongjang se još nije zvanično oglasio tim povodom. Prema navodima izvora upoznatog s razgovorima, razmatrana je čak i mogućnost posjete demilitarizovanoj zoni (DMZ) koja razdvaja dvije Koreje, ali ništa nije potvrđeno.

Južna Koreja je obustavila turističke posjete Zajedničkoj bezbjednosnoj zoni (JSA) u selu Panmundžom do početka novembra, ali nisu najavljeni nikakvi planovi za susret s Kimom.

Tramp i Kim su se tokom Trampovog prvog predsjedničkog mandata (2017–2021) sastali tri puta i razmijenili brojne poruke koje je Tramp nazivao "prelijepim". Međutim, istorijski pokušaj dijaloga prekinut je kada su SAD insistirale na denuklearizaciji Sjeverne Koreje.

U septembru je Kim izjavio da gaji "lijepe uspomene" na Trampa i da ne vidi razlog zašto se ne bi obnovili pregovori sa SAD, ali je ponovio da nikada neće odustati od nuklearnog arsenala u zamjenu za ukidanje sankcija.

"Nije teško zamisliti da Tramp u Vašingtonu izjavi kako mu je cilj denuklearizacija, a onda u Panmundžomu kaže da Kim Džong Un jeste nuklearna sila", izjavio je Viktor Ča iz Centra za strateške i međunarodne studije. "Čak i ako bi susret bio kratak, u širem kontekstu, s obzirom na sve čime su SAD trenutno zaokupljene, to ne bi nužno bilo loše."

Endru Jeo, viši saradnik Instituta Brukings, smatra da susret Trampa i Kima nije nemoguć, ali da je vremenski okvir nezgodan.

"Tramp ostaje samo jednu noć, dva dana, a sastanak sa Sijem vjerovatno već zahtijeva sve resurse američke administracije", rekao je Jeo.

Višestruko lansiranje raketa

Sjeverna Koreja, koja poseduje nuklearno naoružanje, poslednjih godina značajno je unaprijedila svoje raketne kapacitete, uprkos višestrukim sankcijama UN-a. Testirala je čak i interkontinentalne balističke rakete koje bi, u određenim uslovima, mogle da dosegnu kopno SAD.

Vojska Južne Koreje saopštila je da je u srijedu rano ujutru otkrila aktivnosti u blizini Pjongjanga koje su prethodile lansiranju, a zatim i ispratila rakete koje su letele oko 350 kilometara u pravcu sjeveroistoka. Prema riječima jednog vojnog zvaničnika, projektili su pali na kopno.

Nova premijerka Japana Sanae Takaichi izjavila je da lansiranje nije imalo uticaja na bezbijednost Japana i da Tokio razmenjuje informacije u realnom vremenu sa Sjedinjenim Državama.

Sjeverna Koreja prethodno je ispalila balističke rakete 8. maja, kada je lansirala više kratkodometnih projektila sa svoje istočne obale. Početkom ovog mjeseca, na vojnoj paradi kojoj je prisustvovao i kineski premijer, Pjongjang je prikazao najnoviji model svoje interkontinentalne balističke rakete.