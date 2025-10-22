Američki predsednik Donald Tramp najavio je da gradi luksuznu dvoranu od 250 miliona dolara u Bijeloj kući. Poznato je da je tražio bogate donatore koji će učestvovati u finansiraju ovog projekta, međutim on još uvijek krije njihov identitet.

Izvor: Vlada Crne Gore

U Bijeloj kući počinje izgradnja nove skupocjene dvorane predsjednika Donalda Trampa, vrijedne 250 miliona dolara, identitet bogatih donatora i preduzeća koja finansiraju projekat i dalje ostaje obavijen velom tajne.

Radovi na raskošnom objektu površine 8.360 kvadratnih metara započeli su juče, kada su bageri i građevinski radnici krenuli sa rušenjem djelova Istočnog krila. Američki predsjednik izjavio je da će lično pokriti značajan dio troškova izgradnje, pa je nagovijestio da su neki, još uvek anonimni, donatori spremni da izdvoje više od 20 miliona dolara za završetak projekta.

Zabrinutost zbog načina finansiranja

Ovakav način finansiranja izazvao je zabrinutost među pojedinim pravnim stručnjacima, koji smatraju da bi se to moglo tumačiti kao plaćanje za pristup predsjedničkoj administraciji.

"Ovu ogromnu plesnu dvoranu smatram etičkom noćnom morom. To je korišćenje pristupa Bijeloj kući za skupljanje novca. Ne sviđa mi se. Sve te korporacije žele nešto zauzvrat od vlade", rekao je Ričard Pejnter, bivši glavni savjetnik za etička pitanja u Bijeloj kući tokom mandata Džordža V. Buša od 2005. do 2007. godine.

Izvor: YouTube/Printscreen/ CBS Evening News

Ko su potencijalni donatori?

Večera za potencijalne donatore, održana u Bijeloj kući 15. oktobra, okupila je visoke rukovodioce istaknutih američkih kompanija, uključujući Blekston, Oupen-AI, Majkrosoft, Kojnbejs, Palantir, Lokid Martin, Amazon i Gugl.

Među prisutnima su bili i Vudi Džonson, vlasnik NFL tima Njujork Džets, kao i Šari i Edvard Glejzer, koji zajedno sa svojom braćom i sestrama posjeduju Tampa Bej Bakanirse i Mančester Junajted.

Obrazac za donacije, u koji je imao uvid CBS njuz, američki partner Bi-Bi-Sija, ukazuje na to da bi donatori mogli dobiti "priznanje" za svoje doprinose. Iako se planovi još uvijek finalizuju, to priznanje bi moglo uključivati urezivanje njihovih imena u samu strukturu dvorane.

Bijela kuća je prvobitno objavila da će dvorana imati kapacitet od 650 sjedećih mjesta, ali je ove nedelje Tramp izjavio da će moći da primi 999 ljudi.

Do sada je otkriven samo jedan donator. Sudska dokumenta pokazuju da će Jutjub platiti 22 miliona dolara za projekat kao dio nagodbe sa Trampom u vezi sa tužbom zbog suspenzije njegovog naloga nakon nereda na Kapitolu 6. januara 2021. godine.

Međutim, nije poznato koliko su ostali gosti obećali da doniraju. Zvanični spisak još nije objavljen, iako zvaničnici Bijele kuće tvrde da planiraju da ga objave. Dokumenta do kojih je došao CBS pokazuju da će donacije obrađivati Fondacija za Nacionalni park u Vašingtonu, neprofitna organizacija koja prikuplja sredstva za projekte u okviru Bijele kuće.

Na skupu za donatore, Tramp je rekao da su mnogi prisutni bili "zaista, zaista velikodušni" i da su ga neki pitali da li je 25 miliona dolara prikladna donacija. Rekao sam: "Prihvatam", izjavio je Tramp.

Bela kuća u Vašingtonu, SAD

Izvor: Youtube Printscreen/ earthTV

Odbrana Bijele kuće i istorijski presedani

Iz Bijele kuće insistiraju da nema ničeg neprimjerenog u traženju donacija i da će dvoranu koristiti i buduće administracije, dok poreznike projekat neće koštati ni centa.

Međutim, Pejnter smatra da bi se to moglo smatrati "šemom plaćanja za usluge", što je, viđeno i tokom prethodnih administracija obije stranke, prenosi Index. Tokom devedesetih, tadašnji predsjednik Bil Klinton bio je pod istragom zbog navodne prodaje noćenja u Linkolnovoj spavaćoj sobi u zamjenu za donacije kampanji.

Nedavno je Tramp tražio i korporativne sponzore za godišnju Uskršnju trku za jajima u Bijeloj kući, što su neki protumačili kao takmičenje kompanija za predsjednikovu naklonost.

Tramp i zvaničnici njegove administracije tvrde da je nova plesna dvorana neophodna zbog nedostatka adekvatnog prostora za održavanje državnih večera i drugih svečanosti. Bijela kuća često koristi šator na Južnom travnjaku za prijeme u čast stranim liderima.

"Razmjere nove dvorane predstavljaju veliko iskušenje da se objekat koristi za političko prikupljanje sredstava. Ograničen prostor sada znači da ne dobija svako pozivnicu za Bijelu kuću. Po mom mišljenju, to je dobra stvar, sadašnja veličina ograničava igru 'plati pa igraj', barem unutar prostorija Bijele kuće. Uprkos sumnjama, dokazivanje bilo kakve nepravilnosti je malo vjerovatno. Ne možete dokazati direktnu protivuslugu. Ali mislim da Trampova administracija ovdje pomjera granice", zaključuje Pejnter.