Drska pljačka u Luvru nosi sva obilježja djela ozloglašene bande Pink Panter, rekao je bivši šef britanske specijalne policijske jedinice poznate kao "Leteći odred" (Flying Squad).

Dragocjeni dragulji ukradeni u pljački vjerovatno su već prokrijumčareni iz Francuske, izjavio je bivši operativni šef "Svinija" (nadimak za jedinicu Flying Squad), Beri Filips.

Blago, koje uključuje hiljade dijamanata i smaragda, biće raskomadano i prepravljeno kako bi se prodalo na otvorenom tržištu, dodao je on. Francuske vlasti su saopštile da su strani kriminalci mogli da izvedu sedmominutni upad u svjetski poznati muzej u Parizu u nedelju ujutru, piše The Sun.

Penzionisani detektiv i bivši glavni inspektor, Filips, rekao je u ponedeljak da vojna preciznost pljačke ukazuje na to da ju je izvela banda Pink Panter.

Ova kriminalna grupa, sastavljena od bivših jugoslovenskih vojnika, kako navodi The Sun, navodno je izvela oko 400 pljački velikih vrijednosti širom svijeta, uključujući i Veliku Britaniju.

"Ova pljačka nosi sva obeležja bande Pink Panter. Savršeno se uklapa u njihov raniji modus operandi i metode koje koriste. Ova grupa pljačkaša bila je izuzetno profesionalna. Imaju dobro organizovanu mrežu za rasparčavanje robe, koja je bez sumnje odmah iznijeta iz zemlje. Nakit će biti raskomadan, a dragocjeni metal istopljen. Imaju ljude koji će prepraviti dijamante i promijeniti njihov izgled. Iako bi to smanjilo vrijednost blaga, ono će i dalje biti izuzetno dragocjeno", kaže Filips.

Četiri maskirana razbojnika u fluorescentnim radnim prslucima upotrebila su kamion s ravnom platformom i mehaničkom dizalicom kako bi provalili u "Galeriju Apolon" u Luvru u nedelju ujutro.

Dva člana bande su pomoću dizalice podignuta do balkona na prvom spratu, gdje su brusilicama isjekli prozor, zaprijetili čuvarima i razbili dvije vitrine. Kamion i hidrauličnu dizalicu ostavili su iza sebe i pobjegli na skuterima, pri čemu su ispustili krunski dragulj.

Bivši šef "Svinija", gospodin Filips, rekao je: "Meta ove pljačke savršeno se uklapa u tip poslova koje je mreža Pink Panter do sada izvodila. Oni ne ciljaju slike i artefakte jer je tržište za takve predmete veoma ograničeno. Nakit velike vrijednosti je mnogo lakše sakriti njegovim rastavljanjem, i omogućava brzu zaradu od rane preprodaje."

Banda Pink Panter dobila je svoj nadimak nakon što je tokom pljačke zlatarske kuće "Graf" 2003. godine u londonskom Mejferu sakrila dijamant vrijedan 500.000 funti u teglu s kremom za lice.

Identičan trik korišćen je u prvom filmu "Pink Panter", u kojem su glumili Dejvid Niven kao lopov i Piter Selers kao nespretni inspektor Kluzo. Banda je, prema navodima, ukrala dragulje vrijedne više od 400 miliona funti iz luksuznih prodavnica u 35 zemalja.

Godine 2018, londonski Skotland jard izdao je potjernicu za Hrvatom Vinkom Osmakčićem, osumnjičenim članom bande Pink Panter, zbog krađe dijamanata vrijednih 2 miliona funti na umjetničkoj izložbi u Čelsiju prethodne godine.

"Grupa Pink Panter postoji već decenijama i vremenom se razvijala, uz regrutovanje mlađih i spretnijih saučesnika. Ipak, jedan od pljačkaša uhvaćenih na snimku sa sigurnosne kamere djelovao je poprilično krupno i možda je bio stariji. Izvesti pljačku pomoću dizalice usred dana bilo je nevjerovatno drsko. Sve je urađeno s vojnom preciznošću, što ponovo ukazuje na grupu Pink Panter, sastavljenu od bivših vojnika", smatra Filips.

"Način na koji je pljačka izvedena sugeriše postojanje obavještajnih informacija. Teško je povjerovati da nisu imali nekog iznutra u Luvru, ko im je ukazao na slabosti bezbjednosnog sistema. Pljačkaši su morali da ulože mnogo vremena u planiranje i pripreme", dodao je on.

Filips je rekao da je pljačka u Luvru sramota za Francusku.

"Svaki bezbjednosni sistem počinje od spoljašnjeg sloja i radi ka unutra. Spoljašnji sloj ovdje je bio spoljašnjost zgrade, a oni su ga veoma lako probili. Francuzi kažu da su u procesu revizije bezbijednosti muzeja i galerija. Pa, trebalo bi da požure", rekao je on.

Prema navodima francuskih medija, trećina krila muzeja iz kog je ukradeno blago nije imala ni kamere za nadzor.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loren Ninez u nedelju je najavio da će mjere bezbijednosti oko muzeja i galerija biti pojačane. Francuska vlada priznala je da su bezbjednosni protokoli "zatajili" i da su poslali "užasnu sliku" o zemlji.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron opisao je pljačku kao "napad na nasleđe koje cijenimo jer je to naša istorija".

U međuvremenu, šef organizacije specijalizovane za povraćaj ukradenih umjetnina, Kris Marinelo, upozorio je da će, ako pljačkaši ne budu uhvaćeni u narednih 24 do 48 sati, ukradeni nakit će vjerovatno biti izgubljen.

Marinelo, izvršni direktor kompanije Art Recovery International, rekao je za BBC World Service da "sada traje trka". On takođe vjeruje da će lopovi raskomadati plijen i ponovo isjeći dragulje.

Marinelo je dodao da francuska policija "zna da, ako ovi lopovi ne budu uhvaćeni u narednih 24 ili 48 sati, te dragocjenosti su vjerovatno zauvijek izgubljene".

Spisak opljačkanih dragocjenosti

Ovo je osam komada nakita neprocjenjive vrijednosti ukradenih u pljački u muzeju Luvr u Parizu:

Tijara iz kompleta kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Ogrlica iz safirnog kompleta kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Minđuša iz para koji pripada safirnom kompletu kraljica Mari-Ameli i Hortenzije

Smaragdna ogrlica iz kompleta carice Marije Luiz

Par smaragdnih minđuša iz kompleta carice Marije Luiz

Broš poznat kao "relikvijarni broš"

Tijara carice Evgenije

Veliki broš u obliku mašne za haljinu carice Evgenije

Još jedan predmet - kruna supruge Napoleona III, carice Eugenije - navodno je pronađen ispod prozora, ali polomljena.

Da li je Luvr ranije bio meta?

Pljačka od nedelje nije prvi put da je najpoznatiji francuski muzej bio na udaru.

Zbogom, Mona Lizo

Dana 11. avgusta 1911. godine, "Mona Liza" je postala središte jedne od najdrskijih pljački 20. vijeka. Vinćenco Peruđa, italijanski imigrant koji je kratko radio u muzeju, ušao je u Luvr neometano, obučen u svoju staru radnu uniformu.

Peruđa je skinuo sliku sa zida i iznio je ispod košulje. Niko to nije primijetio 24 sata, jer su zaposleni mislili da je slika pomijerena zbog restauracije ili fotografisanja.

Godina pljački

Godine 1976. nekoliko puta su bande upale u Luvr.

U januaru su lopovi ukrali flamansku sliku iz muzeja. U decembru iste godine maskirani muškarci ukrali su draguljima ukrašeni mač koji je pripadao francuskom kralju Šarlu X.

U muzej su ušli s druge strane pomoću skele na drugom spratu, a mač nikada nije pronađen.

Decenija bezbjednosnih propusta

Devedesete su donijele još tri krađe unutar zidova muzeja. Godine 1990. lopovi su u sred dana isjekli manju Renoarovu sliku iz rama i odnijeli je.

U isto vrijeme ukradeno je i 12 komada antičkog rimskog nakita i još nekoliko slika. Pet godina kasnije, dva predmeta su ukradena u samo jednoj nedelji, što je dovelo do velikog pojačanja bezbjednosti.

Na kraju se pokazalo uzaludnim, jer je 1998. godine Kamil Koroeova slika isječena iz rama i nestala - do danas nije pronađena.

