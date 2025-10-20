Pariski muzej Luvr danas će ponovo biti otvoren za posjetioce, dan nakon što je ukraden dragocjeni kraljevski nakit, javila je televizijska kuća BFMTV.

Izvor: Profimedia

Dio postavke biće zatvoren.

Na meti provalnika juče se našla Apolonova galerija, u kojoj se čuva dragocjena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice.

Apolonova galerija u Luvru poznata je po bogato oslikanom plafonu, remek djelima velikih umjetnika, ali i po izložbi kraljevskih dragulja i dijamanata.

Tokom provale ukradeno je osam od 23 komada nakita, koji je, kako je navedeno, neprocjenjiv za kulturno nasljeđe.

Pariski tužičac Lor Beku izjavila je da postoje dvije teorije u vezi sa pljačkom - da su dragulji ukradeni po narudžbini ili u svrhu pranja novca.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je uvjeren da će kraljevski nakit biti pronađen i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde.

(Srna)