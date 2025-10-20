Pariski muzej Luvr danas će ponovo biti otvoren za posjetioce, dan nakon što je ukraden dragocjeni kraljevski nakit, javila je televizijska kuća BFMTV.
Dio postavke biće zatvoren.
Na meti provalnika juče se našla Apolonova galerija, u kojoj se čuva dragocjena kolekcija nakita nekadašnje francuske kraljevske porodice.
Apolonova galerija u Luvru poznata je po bogato oslikanom plafonu, remek djelima velikih umjetnika, ali i po izložbi kraljevskih dragulja i dijamanata.
Tokom provale ukradeno je osam od 23 komada nakita, koji je, kako je navedeno, neprocjenjiv za kulturno nasljeđe.
Pariski tužičac Lor Beku izjavila je da postoje dvije teorije u vezi sa pljačkom - da su dragulji ukradeni po narudžbini ili u svrhu pranja novca.
Predsjednik Francuske Emanuel Makron izjavio je da je uvjeren da će kraljevski nakit biti pronađen i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde.
(Srna)